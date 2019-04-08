5 نساء عربيات يخُضن انتخابات «الكنيست» الإسرائيلي

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تخوض 5 نساء عربيات الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها غدا، من بينهن 3 سيدات على القائمتين العربيتين، فيما تخوض مرشحة عربية درزية المنافسة على القائمة المعروفة بـ«قائمة الجنرالات»، التي تنافس قائمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان عدد النساء في الكنيست المنتهية ولايته 35 من أصل 120، بينهن 3 نساء عربيات، وفيما يأتى نبذة عن المرشحات العربيات:

■ عايدة توما:

عضو الكنيست السابقة، مرشحة عن قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، تقول إنها تحمل هموم النساء إلى الكنيست وتطرح موضوع تهميشهن، وليس فقط النساء العربيات، بل أيضا هموم النساء اليهوديات المتشددات المعروفات بـ«الحريديم»، ونشطت عايدة توما في جمعيات نسوية عدة، وعملت لسنوات طويلة للدفاع عن قضايا المرأة، وانتخبت عام 2015 نائبة في الكنيست، وقالت توما في لقاء انتخابى جماهيرى في مدينة حيفا بالكلية العربية الأرثوذكسية قبل أيام: إنها «تطرح معاناة النساء في غزة وتأثير الحصار عليهن، والنساء الفلسطينيات غير المعترف بهن اللواتى ترفض إسرائيل إعطاءهن حق لمّ الشمل مع أزواجهم»، وأشارت إلى أنها نقلت إلى الكنيست «تأثير هدم البيوت على النساء العربيات»، وأضافت: «استطعت خلق نقاط التقاء مع نساء مثل (الحريديم) المتدينات المتشددات».

وتمنع دساتير الأحزاب الدينية اليهودية على النساء العمل في السياسة ودخول الكنيست، وقبل شهر، ألزمت المحكمة العليا هذه الأحزاب بإضافة نساء إلى قوائمها، وتقول توما إنها قادت «اللوبى» الذي طالب بهذا الأمر في الكنيست، كما تمنع القوانين اليهودية المرأة المنتمية إلى الحريديم من استخدام أي وسيلة لتنظيم الحمل، وهى التي تعمل وتعيل الأسرة، لأن على زوجها أن يتعلم الدين طوال حياته، وذكرت توما أنها دفعت باتجاه تعيين «قاضيات مسلمات ومسيحيات ودرزيات في المحاكم الشرعية المختلفة». وتمّ تعيين أول قاضية شرعية في المحاكم الإسلامية في إسرائيل في مايو 2017. وكانت عايدة توما أول عربية تترأس لجنة المرأة في الكنيست، وأشارت إلى صعوبة العمل في الكنيست في ظل حكومة «فاشية وأكثرها عنصرية»، وأضافت: «لو كنت أشعر أننى لا أناضل بوجودى في الكنيست لكنت أفضل أن أكون مع أحفادى في مدينة عكا». وينقسم العرب الإسرائيليون بين من يعتقد بوجوب المشاركة في الانتخابات ومحاولة الدفاع عن حقوق العرب من الداخل وبين من يعتبر ألا فائدة من ذلك ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

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■ سندس صالح:

تخوض الانتخابات على قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، وقالت في تجمع انتخابى في مدينة عكا: «يجب ألا نترك الساحة البرلمانية خالية من النضال، فيها يتم سن القوانين»، وتابعت: «يريدون كنيست بدون عرب، لو قاطع العرب الانتخابات ستختار السلطات الإسرائيلية عربا يمثلونها ويتحدثون باسمنا، وهذا خطر على وجودنا». وسندس صالح من قرية المشهد، التابعة للناصرة، وهى أم لثلاثة أطفال، وأنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، والماجستير في موضوع العلوم والتكنولوجيا، في معهد التخنيون في حيفا.

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■ إيمان الخطيب:

مرشحة على قائمة «الموحدة العربية وحزب التجمع» المكونة من الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب التجمع الديمقراطى، وتنتمى الخطيب إلى الحركة الإسلامية وتغطى رأسها، وتحدثت في تجمع انتخابى بحماس وحيوية عن ضرورة التواجد في الكنيست.

وقالت في قاعة الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا: «إننى لم أفكر بالسياسة إلا عندما صار عندى أولاد وبدأت أفكر بمستقبلهم».

وتريد الخطيب «أن تكون في مواقع مؤثرة بالحياة السياسية»، وأضافت: إنها أثرت على الحركة الإسلامية «لتغيير دستورها وإدخال نساء في الانتخابات»، وأصبحت أول امرأة في قائمة الحركة الإسلامية وإن كان حصولها على مقعد أمرا غير مضمون. وتقول «بالنسبة إلىَّ الموقع هو رسالة للنساء الملتزمات»، وأضافت: إنها «مع إقرار كوتة نسائية في الأحزاب العربية حتى يستطعن الوصول إلى الكنيست في مواقع متقدمة»، وتنحدر إيمان الخطيب ياسين، 54 عاما، من عرابة البطوف في الجليل الأسفل، متزوجة، وهى أم لأربعة أولاد، حصلت على ماجستير في الخدمة الاجتماعية بتخصص النساء والنوع من جامعة تل أبيب.

■ هبة يزبك:

ناشطة سياسية، ترشحت مكان النائبة السابقة حنين زعبى، التي بقيت في الكنيست مدة 10 سنوات، وهبة يزبك، 34 عاما، من مواليد مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية بحزب التجمع الديمقراطى، أنهت دراسة الماجستير في العمل الاجتماعى من جامعة تل أبيب، وتحضر الدكتوراة في موضوع التهجير الداخلى للفلسطينيين.

■ غدير كمال مريح:

المرشحة في قائمة رئيس الأركان السابق الجنرال بينى جانتز، وهى عربية درزية تخوض الانتخابات بمقعد مضمون، بحسب كل التقديرات، وتنحدر غدير مريح، 34 عاما، من دالية الكرمل في جبل الكرمل في حيفا، وكانت مذيعة نشرة الأخبار العربية الرئيسية على قناة «مكان» باللغة العربية، وصارت مقدمة النشرة الإخبارية الرئيسية باللغة العبرية في التليفزيون الإسرائيلى، حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتصوير الطبى من جامعة بار إيلان ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة حيفا، واختار جانتز امرأة درزية في محاولة لاسترضاء الدروز، وهم الوحيدون بين عرب إسرائيل الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، ويبدون أكثر تأقلما بشكل عام في المجتمع الإسرائيلى من أفراد الديانات الأخرى غير اليهودية، وتنشط المرشحات العربيات في الميادين حتى ساعات متأخرة من الليل، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، وتظهر استطلاعات الرأى أن نسبة التصويت بين العرب ستصل إلى 51%، وأن نسبة 25% إلى 30% من أصوات العرب ستذهب للأحزاب الصهيونية.