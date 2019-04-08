دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ناسا تُعلن موعد إرسال البشر إلى المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عزمها إرسال البشر إلى كوكب المريخ بحلول عام 2033؛ حيث ستمكنهم عودتهم لإرسال رواد فضاء للقمر مرة أخرى عام 2024 من التحضير لعملية الهبوط على الكوكب الأحمر، كما يُطلق عليه

السفر إلى المريخ ليس سهلاً فأي مهمة عليه تستغرق على الأقل سنتين فالوصول له يحتاج فقط 6 أشهر كما أنه لا يمكن القيام برحلة ذهاباً وإياباً إلى المريخ إلا عندما يكون الكوكب الأحمر متموضعاً على الجانب نفسه من الشمس مثل الأرض.

وهي الوضعية التي تحدث مرة كل 26 شهرًا تقريبًا وبالتالي فأن التواريخ الصالحة للسفر إليه ـ حسبما أشارت وكالة ناسا ـ 2031 و 2033.

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