دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سكايب تُهدد فيسبوك ماسنجر وواتساب بهذه الميزة للمحادثات الجماعية

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية المالكة لتطبيق التراسل سكايب ميزة جديدة خاصة بالمحادثات الجماعية قد تجعلها تتفوق على تطبيقيات التراسل فيسبوك ماسنجر وواتساب وغوغل هانغ آوت.

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فأصبح بإمكان مُستخدمي تطبيق سكايب إضافة 50 شخصًا إلى المكالمة الصوتية أو المرئية بعد اجتياز هذه الميزة فترة الاختبار؛ حيث تم إجراء بعض التغييرات على كيفية بدء هذه المكالمات الكبيرة وإضافة إشعارًا لاستبدال الرنين كإعداد افتراضي.

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ويأتي ذلك بعد شهر من سلسلة التجديدات التي قامت بها شركة مايكروسوفت لتطبيقها سكايب؛ حيث ضمت مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة التي تقدم خدمات الاتصال المرئي عالي الدقة ولوحة تنبيهات بتصميم جديد ومعرض وسائط جديد بالإضافة لمزايا أخرى.المزيد:

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