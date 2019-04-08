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موجيرينى تدعو لهدنة إنسانية فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، إلى هدنة إنسانية فى ليبيا والعودة إلى المفاوضات فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد مواجهات بين فصائل متناحرة.

وحثت موجيرينى القادة الليبيين على تجنب أى تصعيد عسكرى والعودة للتفاوض. وقالت إن من المتوقع أن يؤيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، الذين يعقدون اجتماعا عاديا اليوم فى لوكسمبورج، هذه الدعوة.

 

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