ضاحى خلفان: مهمة قطر بالوطن العربى خلق ميليشيات تتقاتل مع الحكومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى الأسبق، هجومه على النظام القطرى، مؤكدا أن مهمة قطر اليوم فى الوطن العربى خلق ميليشيات تتقاتل مع الحكومات.
وقال ضاحى خلفان: "أى محاولات تستهدف خلق أكثر من جيش فى ليبيا أو أى دولة عربية هى محاولة تستهدف شق اللحمة الوطنية هنا أو هناك.. الجيش واحد والوطن واحد.. غير ذلك تخريب".
وتابع: "نحن لا نتجنى على قطر.. لو الود ودنا ما ورطت نفسها لتكون خدومة لعدو الامة.. نتنياهو".
وكان الجيش الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ التحرك منذ أيام قليلة نحو العاصمة طرابلس، بعد إعلانه تحريرها من التنظيمات الموجودة بها.
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