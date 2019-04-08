شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو جميع الأطراف فى ليبيا إلى الالتزام بالحل السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الكويت متابعتها بقلق بالغ للتطورات الأخيرة فى ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع ‏الفورى عن أى ممارسات، تؤدى إلى مزيد من التصعيد وإراقة الدماء، وإلى الالتزام باعتماد الحل السياسى، سبيلا لتجاوز الأزمة.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان رسمى اليوم الاثنين، "إن الكويت تتابع بقلق بالغ، التطورات الأخيرة فى ليبيا، والمتمثلة بالتصعيد وتجدد الاشتباكات المسلحة بين الأشقاء الليبيين، ومما يضاعف من القلق والأسى، أن يأتى هذا التصعيد، فى الوقت الذى يتطلع فيه المجتمع الدولى إلى الأشقاء الليبيين، للانخراط فى العملية السياسية، والتجاوب مع جهود المبعوث الأممى غسان سلامة لعقد الملتقى الوطنى، وصولا إلى توافق وطنى واسع، يحقق آمال وطموحات أبناء الشعب الليبى فى الأمن والاستقرار".

وأضاف المصدر أن الكويت تدعو الأطراف كافة إلى الامتناع ‏الفورى عن أى ممارسات تؤدى الى مزيد من التصعيد وإراقة الدماء، وإلى الالتزام باعتماد الحل السياسى سبيلا لتجاوز الأزمة، لضمان أمن ليبيا واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها.