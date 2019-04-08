الأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 2200 شخص من طرابلس جراء الاشتباكات

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وجاء في تقرير الأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "إن ما لا يقل عن 2200 شخص فروا من القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل/ نيسان، وأن العديد من المدنيين حوصروا ولم تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول إليهم".
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وتابع أن "وكالات تقديم المساعدة والإغاثة المتواجدة في المنطقة لديها ما يكفي من الإمدادت الطبية واللازمة لأكثر من 210 آلاف شخص، وكافية لمدة ثلاثة أشهر".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت في "نداء عاجل" إلى هدنة لمدة ساعتين (14.00 إلى 16.00 ت غ) في الضواحي الجنوبية للعاصمة من أجل السماح بإجلاء الجرحى والمدنيين، بعد تصعيد عسكري يثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية واسعة.
وأعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الأحد، أنه لم يتم التقيد بهذه الهدنة الإنسانية، فيما قالت فرق الإسعاف وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن المعارك تواصلت الأحد في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، رغم الدعوة إلى هذه "الهدنة الإنسانية".
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