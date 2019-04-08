بالفيديو...دهس عناصر من شرطة السير في بيروت وإطلاق نار على السائق

وأظهر مقطع الفيديو محاولة عناصر الشرطة توقيف سائق الباص، لكنه رفض وقام بصدم شرطي السير ودراجته النارية، مما اضطر الشرطي إلى إطلاق النار باتجاه إطارات الباص.

ومن جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان: "صباح اليوم 08/04/2019 تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيديو لسائق "فان" تحت جسر الكولا يقوم بصدم عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

وأضافت: "على الفور قامت دورية من شعبة المعلومات بمطاردته وتمكنت من توقيفه، وهو: ح. د. (مواليد عام 1966، لبناني) وأحيل الموقوف والـ "فان" إلى فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، فيما جرى نقل العنصرين الى المستشفى للمعالجة".