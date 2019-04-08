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انقطاع كامل للكهرباء في جميع أنحاء السودان

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السودان

السودان

أعلن مركز التحكم القومي في السودان، اليوم الأحد، عن حدوث إطفاء كامل للشبكة الرئيسية للكهرباء؛ الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد، وقال مركز التحكم، إن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجيا، وفقا لما قالته "رويترز"، ويعد انقطاع الكهرباء اليوم، هو المرة الثانية في أقل من أسبوعين، التي يحدث فيها إطفاء عام لشبكة الكهرباء، وبالإضافة إلى الكهرباء، تعرضت شبكة الإنترنت في البلاد لأعطال متكررة، في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتأتي هذه الأنباء بعد استمرار آلاف المحتجين في اعتصامهم أمام مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير في وسط الخرطوم بعد أن أقاموا الخيام هناك خلال الليل في أعقاب أكبر مظاهرة خلال الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وفي الوقت نفسه عقد الرئيس

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وتأتي هذه الأنباء بعد استمرار آلاف المحتجين في اعتصامهم أمام مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير في وسط الخرطوم بعد أن أقاموا الخيام هناك خلال الليل في أعقاب أكبر مظاهرة خلال الاحتجاجات التي بدأت قبل أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وفي الوقت نفسه عقد الرئيس السوداني عمر البشير اجتماعا في القيادة العامة مع قادة الجيش السوداني، وفقا لما نقلته قناة "العربية" عن مصادر خاصة بها.

ويناقش الرئيس السوداني خلال الاجتماع، وفقا لما نشرته صحيفة "المشهد السوداني" المستجدات على الساحة السودانية، ودراسة الأوضاع الراهنة والاطلاع على التقارير الخاصة بها.

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