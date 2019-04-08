شكرا لقرائتكم خبر عن «الجهني» يتوقع أمطاراً غزيرة تبلغ ذروتها الثلاثاء على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ‏توقع الباحث المناخي، زياد الجهني، حالة ممطرة غزيرة مصحوبة بحبات البرد على منطقة الرياض وما بينها وبين القصيم والشرقية وأقصى شمال شرق المملكة -بمشيئة الله-. وأوضح الجهني أن الحالة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، يصاحبها نشاط الرياح السطحية متوقع على نطاق واسع بسبب بناء السحب الغزيرة.

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