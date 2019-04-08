شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح الإجراء المتبع في حال تغيب المدعي عليه عن الجلسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإجراء المتبع في حال تغيب المدعي عليه.

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وأشارت وزارة العدل إلى أنه في حال تغیب أحد الخصوم (المدعي علیه) عن جلسة المحاكمة رغم تبلیغه، فإن القاضي يحكم على المتغیب.

وبينت العدل أن القاضي يحكم على المتغیب، لأن تأخیر الحكم في القضیة عند وجود الأسباب وانتفاء الموانع فیه إضرار بالمدعي وتأخیر في إيصال الحقوق لأصحابھا، وحتى لا يكون الامتناع والتستر طريقاً لتضییع الحقوق.