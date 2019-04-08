شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يكشف حقيقة تعرض الخليج لحدث مناخي تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى الباحث في الطقس والمناخ سامي عبيد عبدالله الحربي، شائعة منتشرة بشأن حدث تاريخي سيضرب الخليج العربي.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن مثل هذه التغريدات يتم تداولها عادة، وهذا ما يجعل البعض يقبل على إطلاق مثل تلك الأوصاف، مضيفا: “أتمنى من الصحف المحلية عدم المبالغة في وصف التقارير الأرصادية، فلان يحذر ومن هذا القبيل”.

وتوقع الحربي هطول أمطار على أغلب مناطق المملكة عدا سواحلها الغربية والجنوبية بدءاً من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل، موضحا أن النماذج الجوية متذبذبة في تقديرات هطول الأمطار، والله أعلم.