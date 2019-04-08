شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للحفاظ على أمان حسابك في «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، عدة نصائح مهمة لمستخدمي “تويتر” للحفاظ على أمان وخصوصية حساباتهم.
وقال الحمادي عبر “تويتر”: “حرصاً على أمان حسابك في تويتر.. يجب عليك التأكد دائماً من الأجهزة المتصلة بحسابك، وعدم إتاحة أي تطبيق أو خدمة لاستخدام حسابك وأنت لا تحتاجها”.
وتابع: “للتأكد من ذلك قم بشكل دوري بإلغاء صلاحية الدخول لأي جهاز أو خدمة عبر جوالك”.
وقدم شرحاً للطريقة من خلال الفيديو التالي:
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