شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يشنّ أول ضربة جوية في ضواحي طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس، برلين، طرابلس، باريس - أ ف ب، رويترز – | منذ ساعة في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 19:56

شنّت طائرات للجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، غارات على مواقع الجماعات المسلحة في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الأولى بعد يومين من بدء عملية "طوفان الكرامة". وأعلنت القوات التابعة للمشير الليبي خليفة حفتر اليوم الأحد أنها نفذت للمرة الأولى ضربة جوية في إحدى ضواحي طرابلس، فيما أكدت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني أنها أطلقت "هجوماً مضاداً" دفاعاً عن العاصمة.



وتتزامن هذه التصريحات مع معارك عنيفة صباح اليوم الأحد على بعد 50 كيلومتراً جنوب طرابلس، ما يشير إلى استمرار التصعيد، بعد دعوات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التهدئة. وأعلنت القوات الموالية لحفتر عن الضربة الجوية على صفحة "فيبسوك" التابعة لـ"المكتب الإعلامي" الخاص بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وأعلن الناطق باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني محمد قنون انطلاق عملية "بركان الغضب" التي تهدف إلى "تطهير كل المدن" من "المعتدين والخارجين عن الشرعية"، في إشارة إلى قوات حفتر.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد سحباً موقتاً لجنود له يتمركزون في ليبيا لم يكشف عن عددهم، وذلك بسبب المعارك العنيفة قرب طرابلس. وقالت القيادة الأميركية لافريقيا ومقرها شتوتغارت (ألمانيا) في بيان: "بسبب عودة الاضطرابات في ليبيا، نقلنا موقتاً كتيبة من القوات الأميركية الى خارج البلاد بسبب الوضع الأمني على الأرض". ولم يوضح البيان عدد الجنود الأميركيين المعنيين بهذا الانسحاب، واكتفى بالتذكير أن القوة الأميركية في ليبيا تقدم "دعماً عسكرياً للبعثات الدبلوماسية وأنشطة مكافحة الإرهاب وترسيخ الشراكات والأمن في كل المنطقة".

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وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا الجنرال توماس فالدهاوسر في البيان: "ستواصل القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا متابعة تطور الوضع على الأرض وستدرس إمكان عودة الوجود العسكري الأميركي عندما يصبح الوضع مناسباً"، مشدداً على أن "الواقع الأمني على الأرض يزداد تعقيداً ومفتوح على كل الاحتمالات".

وناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل أمس السبت هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الوضع في ليبيا، وجدّد دعمه للوساطة الأممية بحسب ما أفاد الإليزيه.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "الطرفين شددا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".

من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان إلى هدنة لساعتين في جنوب طرابلس لإجلاء الجرحى، من دون أن تورد عددهم.