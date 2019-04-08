شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان: التنشئة البناءة للأطفال تمكنهم من تطوير بلدانهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: جيهان شعيب

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن التأسيس الصحيح للأطفال على طرح قضاياهم في بيئة برلمانية مهيئة، يسهم في تنشئتهم بشخصية بناءة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في تطوير بلدانهم، وممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وأوضح سموه، أن التجربة البرلمانية للأطفال بدأت في الشارقة منذ سنوات طوال، من خلال مجلس شورى الأطفال الذي تخرج منه الكثير ممن أصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، ولديهم القدرة على المشاركة في المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمساهمة في صنع القرار.

وأوصى صاحب السمو حاكم الشارقة، الأعضاء «الأطفال» بحمل رسالة البرلمان المهمة إلى دولهم، ونقل ما رأوه من تجربة مميزة في شورى الأطفال في الشارقة حتى يستفاد منها، مشيراً إلى الكثير من الوفود التي حرصت على الاطلاع على هذه التجربة التي يعكس أعضاؤها الوعي الذي اكتسبوه، وحرصهم على إيصال صوتهم حتى لو لم يحالفهم الفوز بالعضوية.

ورحب سموه، في كلمته، بأعضاء البرلمان العربي للطفل في دولة الإمارات، مؤكداً أنهم بين أهلهم وإخوانهم الذين سيوفرون لهم كافة ما يلزمهم لتأدية مهامهم، مشيراً سموه، إلى أهمية البرلمان العربي للطفل الذي كان حلماً وأصبح حقيقة على أرض الشارقة.

وأشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى سعادته بظهور البرلمان العربي للطفل بهذه الصورة الراقية والحضارية، خصوصاً وأنه جاء بإشراف وموافقة جامعة الدول العربية، مثنياً سموه على تأييد أمينها العام أحمد أبو الغيط، ودعمه هو وجميع من عمل على التحضير للبرلمان العربي للطفل من الدول العربية كافة من مسؤولين ومختصين.

جاء ذلك خلال كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي ألقاها في افتتاح الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي للطفل، والتي عقدت صباح أمس، في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وكان سموه، صافح قبل بداية الجلسة الافتتاحية، أعضاء البرلمان العربي للطفل، متمنياً لهم التوفيق في طرح مواضيعهم العربية، لتبدأ بعدها الجلسة الافتتاحية والتي قدمتها منى السعيدي، عضو البرلمان العربي للطفل، وممثلة دولة الكويت، لتتلو بعدها رحاب بن المعلم، عضو البرلمان وممثلة المملكة المغربية آيات من الذكر الحكيم.

افتتاح المقر

افتتح صباح أمس، صاحب السمو حاكم الشارقة، مقر البرلمان العربي للطفل في منطقة دسمان في الشارقة، وكان في استقبال سموه الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدولة العربية، وخولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأيمن عثمان الباروت، أمين عام البرلمان العربي للطفل، وعدد من المسؤولين، وأعضاء لجنة استضافة الشارقة لمقر البرلمان العربي للطفل.

وبعد رفع علم البرلمان العربي للطفل في ساحة المبنى، أزاح صاحب السمو حاكم الشارقة، الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح مقر البرلمان، وتعرف سموه إلى ما يضمه المقر من مكاتب وموظفين والجهود التي تبذلها الأمانة العامة للبرلمان في سبيل تحقيق أهدافها.

وشاهد سموه، والحضور فيلماً تسجيلياً حول اهتمامات الشارقة بالطفل، والجهود التي بذلها سموه في توفير البيئة الرائدة من خلال برامج وأنشطة متميزة أبرزها مجلسا شورى الأطفال، والشباب في الشارقة، وصولاً إلى مبادرة سموه، باستضافة البرلمان العربي للطفل، والتكفل بإنشاء مقر له في إمارة الشارقة.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، في نهاية الحفل، درعاً تذكارية من أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، تقديراً لدعم سموه، لجهود إنشاء وتأسيس البرلمان العربي للطفل.

حق أصيل

وفي الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ألقى أحمد أبو الغيط كلمة أعرب في مستهلها عن تقديره العميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على افتتاح منبر عربي لأطفال العرب، قائلاً إن سموه صاحب اليد الخيرة والسبّاقة في دعم وتعزيز العمل التنموي العربي، بما في ذلك مجال الارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية، ومعرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لأيمن عثمان الباروت، في مهمته كأول أمين عام «للبرلمان العربي للطفل» والذي يتطلع الجميع لأن يحتل ركناً مهماً من أركان العمل، لخدمة قضايا الطفولة العربية.

وقال: «يأتي إنشاء هذه الآلية العربية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وليد قرار صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ثم احتضن هذه الفكرة ورعاها صاحب السمو حاكم الشارقة، بمبادرة طيبة من سموه، ليتوافد الأطفال من الدول العربية للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي للطفل، آملين وحالمين بتطلعات يتيحها لهم هذا المنبر في حقهم بالمشاركة في مناقشة قضاياهم، وهو حق أصيل نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صادقت عليها معظم الدول العربية.

جسر للتواصل

وإنني لعلى ثقة في أن هذا المنبر سيكون جسراً لتواصل الأطفال العرب، وأداة تنشئة وتثقيف لهم، وفق منهج علمي وعملي وتربوي، هدفه الرئيسي غرس قيم ومفاهيم الديمقراطية والعمل واحترام الآخر، ولجعل شخصية الطفل العربي مساهمة في تناول قضاياه، ومعبرة عنه، وهي مسؤولية نعد جميعاً شركاء فيها نحو أبنائنا الذين ننظر إليهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للمجتمعات العربية، والاستثمار الناجح في غد ومستقبل تنعم فيه شعوبنا بالتقدم والرفاهية.

خبرات الشارقة

وتزداد ثقتي في نجاح هذه التجربة العربية في ضوء الخبرات المتقدمة لإمارة الشارقة في التعامل مع قضايا الطفولة، كأول حاضرة عربية صديقة للطفل على مستوى العالم، وامتلاكها تجربة رائدة على المستوى الوطني من خلال برلمان شورى الأطفال، وهو يأتي ليضيف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع ملف أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بفضل الدعم المتواصل الذي توليه السلطات المعنية بدولة الإمارات للنهوض بالتعامل مع مختلف ملفات التنمية الشاملة.

تحدي الإرهاب

وواصل: على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها منطقتنا العربية خلال المرحلة الحالية، وما لها من انعكاسات سلبية واسعة على وضعية الأطفال في عدد من الدول العربية، فإن الجامعة العربية لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يواجهون من تحديات، يأتي على رأسها تحدي الإرهاب الذي يحاول استقطابهم، وتجنيدهم، ويهدد توازنهم النفسي والعقلي، وسلامتهم الجسدية في كل لحظة، وأحب أن أنوه في هذا الإطار بالقرار المهم الصادر في هذا الشأن عن القمة العربية الأخيرة في تونس، وأدعو البرلمان العربي للطفل إلى إيلاء هذه القضية الأولوية الواجبة كونها إحدى أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي العربي، وبنية الأسرة العربية، ومستقبل المجتمعات العربية.

واقع مغاير

وسنعمل في هذا الإطار على دعم كل خطوة تصبو لخلق واقع مغاير يعزز ويدعم حقوق الطفل، فخطوة صغيرة بإمكانها أن تنقذ طفلاً من براثن الإرهاب، وخطوة أخرى تساعد على وضع خطط واستصدار تشريع أو قانون يحمي حقوق الطفل بما يمثل نجاحاً لنا جميعاً حاضراً ومستقبلاً، والتاريخ يشهد الآن إطلاق منصة عربية تضم لأول مرة أطفالاً تجمعهم وحدة المصير المشترك في إطار برلمان عربي يناقش قضاياهم، وتصاغ توصياته بأيديهم، وتعرض على متخذي القرار في الوطن العربي من خلال الآليات المتخصصة بجامعة الدول العربية لإقرارها، واعتمادها عربياً.

عمل الأطفال

وجامعة الدول العربية، وفى إطار حرصها الكبير على دعم العمل العربي المشترك سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً بشكل عام، وحقوق الطفل على وجه الخصوص، قامت على سبيل المثال بإطلاق الدراسة الإقليمية المهمة حول «عمل الأطفال في الدول العربية»، إدراكاً لخطورة هذه القضية في ظل المتغيرات، والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستغلال المباشر وغير المباشر للأطفال في قطاعات العمل، وفي الأنشطة غير المشروعة وفي الأعمال الخطرة، وذلك يضيف إلى الأوضاع المتردية للأطفال في الدول التي تعاني الاحتلال والإرهاب، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار، وارتفاع معدلات اللجوء والنزوح.

الطفل الفلسطيني

ولا ننسى أبداً ما يعانيه أبناؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال، الطفل الفلسطيني محروم، ليس فقط من حقوقه الطبيعية الأساسية، بل من حقه البسيط في أن يحيا في مكان يسميه وطناً آمناً من الخوف، ومن الغارات الجوية، والمداهمات والقمع والحصار، وبالرغم من ذلك، فقد أثبت المجتمع الفلسطيني، ولا يزال، قدرته على التحدي والصمود عبر الإصرار على التعليم، حتى صارت معدلات الأمية في فلسطين من بين الأدنى في العالم العربي، غير أن البعض ربما أراد أن يجرد الفلسطينيين من هذا السلاح الأخير، فرأينا الولايات المتحدة تجمد مساهمتها في الأونروا التي يتعلم في مدارسها نحو نصف مليون طفل فلسطيني كل عام، ولكن استطاعت القوى الحية في المجتمع الدولي، والدول العربية المتبرعة، أن تسهم في سد فجوة الأونروا العام الماضي، ونتطلع إلى استمرار دعم الأونروا هذا العام أيضاً، لكي تظل مدارسها مفتوحة؛ إذ يبقى التعليم ملاذاً أخيراً لأطفال يولدون ويعيشون بين جدران الفصل العنصري، وصافرات الإنذار، وزخات الرصاص المطاطي.

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«تمار» فلسطين

وألقت تمار سامي مطير، عضو البرلمان العربي للطفل ممثلة دولة فلسطين، كلمة الأطفال أعضاء البرلمان قائلة: إنه لشرف عظيم لنا نحن أطفال العرب، أن نتشرف بحضور افتتاح برلمان الطفل العربي بالشارقة، الذي سيكتبه التاريخ، ويسجله بأحرف من نور في حاضر الطفولة العربية وفي مستقبلها إن شاء الله.

من شارقة العروبة والثقافة، وباسم أطفال العرب، في مختلف بلدانهم، ومدنهم، وقراهم، نرفع أسمى آيات التقدير وخالص الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمته وتفضله بإنشاء مقر لهذا البرلمان واستضافته بأرض الشارقة، ليتحول الحلم إلى حقيقة ماثلة نعيشها الآن في هذه اللحظة.والشكر إلى جامعة الدول العربية وأمينها العام، لأنكم أسستم لنا هذا البرلمان، الذي يجمع كل أطفال العرب، ليعبروا عن أنفسهم، ويناقشوا قضاياهم، ويبنوا أنفسهم، ويصقلوا مهاراتهم وإبداعاتهم.

صوتنا ونبضنا

ونحن الأطفال مصممون على أن نجعل من هذا البرلمان صوتنا ونبضنا، وطريقنا إلى النجاح وإلى القيم النبيلة، وسنجعل منه بيتاً جميلاً للعروبة والسلام والوئام، وسنكون قدوة لزملائنا، وسنكوّن معاً أساساً متيناً لجيل عربي، يقوم بواجبه تجاه أهله ومجتمعه.

ونعاهدكم من أرض الإمارات، ومن الشارقة الجميلة، نحن أطفال العرب، بأن نبقى الأبناء الأوفياء لكم، وأن نكون الصوت المعبر عن الآمال والطموحات.

سعة أفق الأعضاء

في بند ما يستجد من أعمال، برزت سعة أفق أعضاء البرلمان في اختيارهم شعارات متميزة ومختلفة للجلسة المقبلة؛ حيث اقترح الطفل أحمد من دولة الكويت شعار «برلمانيون بلا حدود»، واقترحت الطفلة رحاب من المغرب شعار «وطن عربي دون عنف»، وسليمان من المغرب «معاً نحو طفولة آمنة»، وغيثا من المغرب «لا نكتفي بالكلام بل بالأعمال»، وميثا من السودان «برلمانيون اليوم صناع الغد»، وعبد الملك من السعودية «وحدة أطفال لوحدة أجيال»، وسعيد من الإمارات «مستقبل مشرق لطفولة عربية»، ووليد من السودان «طفل عربي سليم لمستقبل عربي جسيم»، ومي من الكويت «نحو طفل برلماني مبدع»، وسارة من الجزائر «معاً نحو طفولة آمنة»، وسهيلة من تونس «يد بيد نصنع الغد»، وغيرها.

وفي اقتراحات الأطفال لموضوع النقاش المقبل، تنوعت أطروحاتهم ما بين تناول قضية أطفال الشوارع، أو التنمر، والغزو الفكري من خلال الأجهزة الحديثة، أو حماية الأطفال من النزاعات المسلحة، إلى تناول حقوق الطفل الفلسطيني بشكل عام، أو القضايا الصحية وخلافه.

أمل القبيسي: سلطان يعزز الثقافة السياسية لدى النشء

أبوظبي: ”الخليج 365”

ثمنت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتاح مقر البرلمان العربي للطفل وأمانته العامة.وأكدت أن هذه المبادرة تعزز مكانة دولة الإمارات، بصفتها رائدة في الاستثمار في الإنسان، وداعمة أولى للطفولة على المستويين العربي والدولي.

وقالت الدكتورة القبيسي: نثمن ونتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دوره الكبير في تعزيز الوعي والثقافة السياسية لدى النشء ليس في دولة الإمارات فحسب بل على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى ريادة الشارقة عربياً في تأسيس برلمان للطفل. وأكدت أن الطفل في إمارة الشارقة يحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويمثل جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها التنموية والحضارية، حيث أطلقت الإمارة عام 1997 برلمان أطفال الشارقة كإحدى المبادرات الرائدة، التي أسست لمجلس شورى أطفال الشارقة، بما يعكس ريادة الشارقة في هذا المجال.كما تقدمت بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على تبني مقترح المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء البرلمان العربي للطفل، وتحويله إلى واقع ملموس.

خولة الملا: الشارقة حاضنة للطفولة

الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن إمارة الشارقة بنيت على نظرة ثاقبة لحماية المستقبل بتبني قضايا الطفل، ورؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي التي جعلت الإمارة حاضنة لقضايا الطفولة.وقالت في مداخلة لبرنامج «الخط المباشر» من أثير إذاعة راديو وتلفزيون الشارقة، إن افتتاح مقر البرلمان العربي للطفل يعد يوماً مميزاً في تاريخ الوطن العربي بأن يقدر الطفل، إضافة إلى أنه نظرة إيجابية لجميع الأطفال في الوطن العربي، عن طريق غرس الحوار والنقاش في نفوسهم، مطالبة جميع الأسر بتشجيع أطفالها على المشاركة في تلك المجالس.

صرح الطفولة العربية

أعرب أيمن عثمان الباروت، أمين عام البرلمان العربي للطفل، عن الفخر والاعتزاز بافتتاح المقر، قائلاً: هذا البرلمان الذي يعتبر برمزيته، صرح الطفولة العربية بلا منازع، تأسس بموافقة جميع الدول العربية، ليجسد الجهود والطموحات للنهوض بالطفولة العربية، وتمكينها من كل ما يساعدها، في العبور إلى مستقبل زاهر إن شاء الله.

منذ أن تبنت جامعة الدول العربية القرار الخاص بإنشاء هذا البرلمان، ثم المكرمة السخية لصاحب السمو حاكم الشارقة، باستضافته وتخصيص مقر خاص يليق بآمالكم في الطفولة العربية، لم تهدأ الجهود؛ حيث قامت لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي، و بفضل توجيهات سموه الحكيمة، بالتواصل مع جهات الاختصاص بجامعة الدول العربية، كان لأمينها العام، أحمد أبو الغيط وبفضل توجيهاته الحكيمة، إنجاز المهام والترتيبات، وكل ما من شأنه أن يمهد لانطلاقة هذا البرلمان، الذي سيترجم، توجهات ومواثيق جامعة الدول العربية الخاصة بتنمية الطفولة العربية.وستقوم الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، وانطلاقاً من مقرها في إمارة الشارقة، بالتعاون مع جميع المعنيين في الدول العربية، بإنفاذ خطة طموحة، تستلهم جميع التجارب والخبرات.

ثقة وتوازن وموضوعية

ترأس الطالب المصري المتميز شريف محمود، الجلسة الإجرائية للبرلمان باعتباره أكبر الأعضاء سناً 17 عاماً- إلى حين إجراء انتخابات اختيار رئيس ونائبين في شهر يوليو المقبل.

وعن دراسته، وكيفية اختياره لعضوية البرلمان، ومؤهلاته التي كان لها دور في ترشيحه، قال: أنا طالب في الصف الثاني الثانوي في المدرسة المرقسية في مدينة الإسكندرية، والدي مهندس، ووالدتي ربة بيت، ولي شقيقان يكبرانني، منذ خمس سنوات دخلت منتدى الطفل السكندري، بناء على ترشيح من الإدارة التعليمية في مدينتي، نظراً للأنشطة المتعددة التي شاركت فيها، ونلت من خلالها مراكز متقدمة، ومنها مسابقة المخترع الصغير؛ حيث اخترعت خلايا شمسية متنقلة وأنا في الصف الخامس ابتدائي، وفزت بالمركز الأول على مدارس الإسكندرية، والثالث على مستوى الجمهورية، كما تم اختياري الطالب المثالي على مستوى الإسكندرية، وأحرزت المركز الأول، وأيضاً رشحت سفير الأسكندرية للطفولة على مستوى الجمهورية وأنا في الصف الثاني الإعدادي، كما أنني قائد معتمد على مستوى الجمهورية، فيما رشحني المجلس القومي للطفولة لعضوية البرلمان العربي للطفل، الذي يعتبر تجربة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، وممارسة ديمقراطية متميزة، تسهم في تنمية فكرنا نحن الأطفال، وتعلمنا كيفية اتخاذ القرار الصائب، فمستقبل الدول يتضح للعيان من خلال أطفالها.