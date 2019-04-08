«الكرامة» و«الغضب» تتبادلان الغارات في طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، أمس الأحد، أنّها نفذت للمرة الأولى ضربات جوية في إحدى ضواحي طرابلس، فيما قالت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني إنّها أطلقت «هجوماً مضاداً» دفاعاً عن العاصمة.

وأعلن المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، العقيد محمد قنونو، أمس، انطلاق عملية «بركان الغضب» ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال قنونو في مؤتمر صحفي : «سنحافظ على مدنية الدولة، ولن نسمح بعسكرة الدولة»، مضيفاً: «نعاهد أبناء شعبنا على قدرتنا وجاهزيتنا لحماية مؤسسات الدولة».

وأوضح قنونو أن العملية هدفها تطهير جميع مدن ليبيا.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري ليبي، إن الطيران الحربي التابع لقوات الجيش الوطني الليبي بدأ عملياته الجوية لاستهداف مواقع وتجمعات آليات تابعة لميليشيات مسلحة في طرابلس.

وأعلنت حكومة الوفاق، تشكيل غرفة مشتركة تضم كل المجموعات المسلحة في طرابلس، وقالت إن طيرانها نفذ غارة على مواقع للجيش الليبي جنوب العاصمة.

في الأثناء، أطلقت البعثة الأممية في ليبيا أمس «نداء عاجلاً» من أجل «هدنة إنسانية» لمدة ساعتين في الضاحية الجنوبية لطرابلس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين.

وقالت البعثة في بيان إنها «تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة مساء من يوم أمس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي».

وأفادت مصادر ل«العربية» بانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق جنوب طرابلس جراء الاشتباكات، بينما ذكرت مصادر صحية تابعة لحكومة الوفاق سقوط 21 قتيلاً، في الاشتباكات.

وذكرت مصادر صحية في مستشفى غريان بوقوع 19 قتيلاً، من عناصر الجيش الليبي ، بينما أكد المتحدث الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن «قطر تشن حملة إعلامية لتشويه العملية العسكرية ضد الإرهابيين في طرابلس»، مشيراً إلى «اجتماعات للقاعدة والإخوان في قطر وتركيا تهدف لتوحيد صفوفهم».

وذكّر المسماري بأن «وزير الداخلية بطرابلس كان اتهم ميليشيات العاصمة بأن لديها اتصالات مع مخابرات أجنبية»، معتبراً أن «علاقة المجلس الرئاسي بالإخوان وجماعات متطرفة تتكشف بوضوح».

وحذّر من أن بعض وسائل الإعلام تمارس تضليلاً إعلامياً، داعياً الشعب الليبي «لأخذ الحيطة والحذر مما تبثه وسائل إعلام معادية». واعتبر أن «الحملات الإعلامية المضللة أكبر دليل على خسائرهم الميدانية».

وأضاف أن «معركتنا هذه بدأناها من بنغازي حتى وصلنا إلى طرابلس اليوم.. معركة طرابلس هي النهائية والحاسمة للقضاء على الإرهاب»، مذكراّ بأن «هدف معركة الجيش منذ 2014 هو حماية المواطن والمال العام الليبي».

واعتبر المسماري أن «الإرهابيين اختطفوا العاصمة الليبية طرابلس»، مضيفاً أن «طرابلس تدار بشكل خارج عن الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم».

وشدد على أن «أهالي المدن والقرى تستقبل قوات الجيش الوطني بالترحاب»، مؤكداً أن «الجيش الوطني ذهب إلى طرابلس لحماية المدنيين من الإرهابيين».

ميدانياً، قال المسماري إن العملية العسكرية تسير وفقاً للخطة الموضوعة، مضيفاً أن الميليشيات حاولت شن هجوم مضاد لكنها فشلت، بينما قامت القوات الجوية لأول مرة باستهداف تجمعات للقوات المعادية في محيط طرابلس، وبعملية إسناد ناجحة جداً في محيط المطار. وأوضح المسماري أن «المعركة حتى الآن يقودها من الجانب الآخر متطرفون من القاعدة».

وأكد المسماري أن الجيش تفاجأ «بوجود قوات أمريكية على الأرض في طرابلس لحماية البعثات الدبلوماسية».

وكان المسماري شن هجوماً عنيفاً في مقابلة مع قناة «الحدث» على رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

(وكالات)