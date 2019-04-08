«الشارقة القرائي للطفل» يتوقف في محطة «الكوميكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الحادية عشرة، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بين 17 و27 الجاري، تحت شعار «اكتشف المعرفة»، في مركز إكسبو الشارقة، محطة للقصص المصورة (الكومكس)، بهدف إتاحة الفرصة للأطفال لعيش تجربة فريدة تعرّفهم على هذا الفن وتقودهم نحو اكتشاف عوالم ثقافة «المانجا» اليابانية عن قرب.

تستضيف المحطة نخبة من الفنانين العرب والأجانب المتخصصين في هذا المجال الفني منهم شهاب الدين المشرف، وخديجة السعيدي، وأسكا، وسافيو ماسكاريناس، وماجد الشمري، وهاني صالح، ومارك كستلر، وميدوري هرادا، الذين يقودون الصغار عبر 80 فعالية متنوعة لاكتشاف عوالم هذا الفن.

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وتوفّر المحطة تجربة فريدة واستثنائية لزوّارها، إذ سيتسنى لهم اقتناء الأعمال والإبداعات الفنية من خلال «زقاق الفنانين»، الركن المخصص لعرض المنتجات الفنية، إلى جانب مسرح القصص المصورة الذي يحتضن العروض والمسابقات المرتبطة بهذا النوع من الفنون. وتقدم المحطة ورش عمل تفاعلية تؤهل المشاركين بها لاكتشاف أسرار وتفاصيل بناء الحكايات المصورة والتعرف على تاريخ صناعتها، إلى جانب تخصيص ركن لدور النشر المتخصصة ببيع الكتب المصورة، كما تنظم مسابقة «البطل الخارق والشرير».

و«الكوميكس» فنّ تصويري غالباً ما يتكون من مجموعه صور تحكى أحداثاً متتابعة تكوّن قصة ويكون نص الحوار بين الشخصيات في دوائر متصلة بها. ويرجع أصل هذا الفن بناء على ما أرّخه المكتشفون للعام 1730 بعد أن أنجز الفنان التشكيلي الإنجليزي ويليام هوجارث قصصاً من عدة لوحات متتالية.

ويأتي اختيار هيئة الشارقة للكتاب قصص المانجا اليابانية، نظراً للشهرة التي حققتها داخل اليابان وخارجها، فضلاً عن ملاءمتها مختلف المراحل العمرية، باعتبارها ذات مضامين هادفة.