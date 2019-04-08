السودان بلا كهرباء.. والاعتصام مستمر أمام مقر البشير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن، وكالات

سيطرت قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أمس الأحد، على جميع مداخل وشوارع العاصمة الخرطوم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى شارع القيادة الذي يشهد اعتصام الآلاف من المحتجين منذ نهار أمس الأول السبت، لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، فيما أكد مجلس الدفاع والأمن برئاسة البشير، ضرورة الاستماع لرؤية ومطالب المحتجين.

وتعاملت قوات الأمن بقوة مع المحتجين ولقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، كما اعتقلت العشرات من وسط الخرطوم، وأخلت الميادين والأسواق، وأبلغت العاملين بمغادرة مقار عملهم والتوجه إلى منازلهم.

وأجرت القوات الأمنية تفتيشاً دقيقاً على السيارات المتحركة في وسط المنطقة، خاصة تلك المتجهة إلى طرق قريبة من شارع القيادة بحثاً عن طعام أو شراب في طريقه إلى المعتصمين.

وسمع إطلاق نار كثيف بالقرب من شارع القيادة، فيما تم إطفاء كامل للتيار الكهربائي في معظم أحياء ومدن الخرطوم لساعات، وأعلن مركز التحكم القومي للكهرباء، انقطاع التيار عن كافة أنحاء البلاد، وقال إن الجهود جارية لاستعادة المحطات وتغذية الشبكات بشكل تدريجي.

وشهدت خدمة الإنترنت تقطعاً مستمراً ولساعات طوال، ووجد المستخدمون صعوبات بالغة في النفاذ إلى مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، بصورة طبيعية، ما اضطر معظمهم للعودة لتطبيقات مساعدة لتجاوز حجب المواقع.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية فجر أمس، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى خمسة، ولحق بهم شاب سادس بعد إصابته في مقر عمله القريب من القيادة العامة للجيش.

وكانت لجنة الأطباء قالت في بيان، إن طبيب المختبر المعز عطايا لقي حتفه بأم درمان، وأفادت في بيان لاحق أن أربعة آخرين توفوا، هم: عمرو جمال، مآب حنفي، أحمد إبراهيم تبيدي، ورابع ما يزال مجهول الهوية، كما وقعت إصابات عدة بعضها في حال الخطر.

ولحق بضحايا الاعتصام، موظف في إحدى الشركات توفي أمس إثر عيار ناري طائش أصابه أثناء وجوده في مقر عمله ببناية قريبة من القيادة العامة للجيش؛ حيث كانت تسمع أصوات طلقات كثيفة ليرتفع عدد القتلى إلى ستة أشخاص.

وقالت مصادر إن معز عثمان، أصيب بطلقة في الصدر أثناء وجوده في مكتبه بالطابق السادس للبناية.

وسعت قوات أمنية لفض المحتجين، تارة بالغاز المسيل للدموع، وأخرى بالرصاص والاعتقالات والضرب، وكانت قد نجحت نسبياً منتصف ليل الأحد، في تفريق بعض المعتصمين، لكن المحتجين عادوا فجراً وقذفوا القوات الأمنية بالحجارة وأجبروها على التراجع.

وتشهد الخرطوم حالة من التوتر الشديد مع إصرار الآلاف على مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، بينما تحاول قوات أمنية تفريقهم بعنف؛ حيث تدور مطاردات شرسة في الشوارع القريبة.

ولم تتمكن أعداد كبيرة من قاطني أم درمان والخرطوم بحري من الوصول إلى الخرطوم بسبب إغلاق قوات أمنية الجسور الرئيسية الرابطة بين المدن الثلاث في محاولة للحد من ارتفاع أعداد المعتصمين.

وبعد ساعات طوال من الانتظار والترقب لاجتماع ماراثوني لمجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، صدر بيان يؤكد ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين الذين «يمثلون شريحة من شرائح المجتمع».

وحث المجلس الذي انعقد في القيادة العامة، طبقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) على «جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن».

وشدد المجلس على حرص الحكومة على الحوار مع كل الفئات وصولاً للتراضي الوطني.

وفي السياق، اتهمت الحكومة، المعارضة باستغلال الاحتجاجات للتحرش بمؤسسات الدولة، وقال حسن إسماعيل الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا عقد اجتماعاً مع وزراء واستمع إلى تقارير عن مسار الأحداث الأمنية والاقتصادية، وأشاد بالروح التي تعاملت بها أجهزة الدولة المختلفة، مطمئناً المواطنين بأن الحياة في الخرطوم وبقية ولايات البلاد عادت إلى طبيعتها.

كما أثنى على وعي المواطنين الذين فوتوا فرصة جر البلاد إلى ميدان العنف، مطالباً بمزيد من التماسك واليقظة.

وأكد أن حكومته وأجهزة الدولة لن تتهاون في الحفاظ على مكتسبات المواطن وحقه في الأمان والاستقرار، واصفاً سلوك المعارضة بالتحرش بالمؤسسات النظامية مغامرة سيئة ستقف لها أجهزة الدولة بالحزم الذي تسانده تقديرات واحترام الشعب السوداني.

ولم يصدر الجيش السوداني، الذي لجأ إليه المحتجون أية بيانات أو تصريحات رسمية، فيما التزمت مؤسسة الرئاسة الصمت، ودفعت الحكومة بوزير الإعلام لعقد مؤتمر صحفي، أشاد فيه بالتعامل الراقي والحضاري للقوات النظامية مع المحتجين، وأكد أن الحوار هو الطريق الوحيد للحكم.

وشهدت مدينة عطبرة التي انطلقت منها أول تظاهرة في هذا الحراك الشعبي تظاهرة حاشدة أمس، تطالب برحيل النظام ورموزه من جماعة «الإخوان المسلمين».