شكرا لقرائتكم خبر عن لا فكاك من الخصام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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شيماء المرزوقي

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كثير من المهام الحياتية المتعددة تجلب لنا المشقة ومعها أيضاً يحضر القلق والتوتر، وعلاقاتنا المتعددة والمتشابكة ليست خياراً وانتقاء بل هي قدر حتمي، فأنت لا تقرر من يكون معك في حقل العمل ولا تختار من يرافقك في مهمة وظيفية، وعلى مقاعد العلم والدراسة لا يكون لرأيك بمن يجاورك أي قيمة، بل وجهات نظرك ليس لها أي اعتبار، وحتى من يجاورك في المسكن لا يد ولا حيله في تحديده وانتقائه، وهذا طبيعي، بل البعض قد يستغرب مثل هذه الكلمات التي تعد أمراً بديهياً ومسلماً بها، لكن الذي أريد الوصول له أن هذه الجوانب البديهية التي نسلم بصحتها هي الباب الذي تدلف من خلاله الكثير من المواجع، وفي البعض من الأحيان هي من تسبب المشاكل والعراك والاختلافات. ورغم هذا لا فكاك من الناس، إلا بمعرفة كيفية التعامل الصحيح والأمثل مع منغصات الحياة التي تظهر حتى داخل منزلك ومن أقرب الناس، وهو ما يوضح أن الاختلافات والمشاكل أمر واقع أردنا أو لم نرد.

أتذكر في هذا السياق قصة تروى عن الفيلسوف اليوناني الشهير سقراط، الذي كان يعاني فظاظة زوجته، لكنه لم يكن يتذمر، بل يقول: لقد تزوجتها عمداً على الرغم من طباعها الفظة، لأني قلت في نفسي إذا توصلت إلى احتمالها فسأستطيع، بدون شك، أن أتحمل أي إنسان آخر. وفي أحد الأيام، هرب من سماعها وهي تصرخ في وجهه وتتذمر بصوت مرتفع، فخرج من البيت وجلس عند باب منزله، فثارت ثائرة زوجته ورمته بدلو ماء من النافذة، فتبلل، وبكل هدوء قال سقراط معلقاً: كان علي أن أتوقع ذلك، فعاصفة شديدة كهذه كان لا بد أن يعقبها المطر.. والذي نصل له من هذه القصة، هو توقع المشاكل والعقبات والاختلاف حتى من أقرب الناس، وإن كان أقرب الناس ومن هم معنا داخل منازلنا نختلف ونتخاصم معهم، فكيف هو الحال ببقية الناس في مختلف أرجاء المجتمع وزواياه؟ لذا فإن العلاج الأمثل في كثير من الأحيان ليس بصب المزيد من الزيت على النار، بل بالتجاهل والهدوء، وإن أمعنا النظر فسنجد أن هذا هو السلوك الذي يتبعه المصلحون والمربون والعلماء والفلاسفة.

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