أموال قطرية لمؤسسة بفرنسا تدور في فلك «الإخوان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت مجلة «ماريان» الفرنسية الضوء على بعض المعلومات التي يعج بها كتاب «أوراق قطر»، لمؤلفيه الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو، وكريستيان شاسنو، والتي تفضح بالمستندات قيام «مؤسسة قطر الخيرية» بدفع مبالغ طائلة إلى مؤسسات دينية تدور كلها في فلك «الإخوان»، من أجل التأثير في «النهج الإسلامي بأوروبا»، لا سيما في إيطاليا والسويد وفرنسا ومن ضمنها مؤسسة الكندي في فرنسا التي تضم «مجمع الكندي التربوي» في منطقة بالقرب من ليون الفرنسية وفقاً ل«العربية.نت».

فعلى الرغم من بعض الأسئلة التي طُرحت حول تلك المؤسسة منذ تأسيسها عام 2007، فإنها ظلت خلف الأضواء في فرنسا.

لكن الأسطر القليلة التي كُرست لها ولمديرها نذير حكيم في كتاب: «أوراق قطر.. كيف تمول قطر الإسلام في فرنسا وأوروبا» ،ستسبب ضجة كبيرة لتلك المدرسة.

فبحسب الكتاب، تلقت الجمعية، مؤسسة المدرسة الثانوية التي تحمل نفس الاسم، حوالي 133000 يورو في مايو 2008 من جمعية المسلمين في الألزاس «أمل».

أما المفاجأة فهي أن الأموال دفعت ل«أمل» من قبل «قطر الخيرية»، كما أوضحت وثيقة للشرطة الفرنسية . وتساءلت المجلة عن السبب الكامن وراء إخفاء هوية المتبرع .



حكيم.. والتعاون مع «جبهة النصرة»



وبرزت شخصية نذير حكيم، المؤسس والرئيس الحالي لمجموعة مدارس الكندي، حيث أشارت المجلة إلى أن الصحفيين مالبرونو، وشاسنو، ذكرا في كتابهما أنهما التقيا نذير في نوفمبر 2012 في مراكش،وقد أخبرهما أن «جميع الأسلحة جيدة لاستخدامها ضد بشار الأسد، بما في ذلك أسلحة «جبهة النصرة»

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تمويل نقل أسلحة عبر تركيا



وبحسب ما كشفت «ماريان»، فإن السلطات السويدية حققت في 2013 في مسألة تجارة الأسلحة وإرسالها إلى سوريا، واكتشفت أنها تُرسل عبر منظمة « لجنة حماية المدنيين»، أسسها هيثم رحمة «سوري يحمل الجنسية السويدية»، وهو إمام سابق لمسجد في ستوكهولم وتربطه علاقات وثيقة بحكيم.

وقد تبين من التحقيقات أن الأسلحة والذخيرة كانت تُنقل من ليبيا والبوسنة، وتدخل سوريا عبر الحدود التركية.



مدير مدرسة وميليشيات سورية



وأشارت ماريان إلى أن حكيم ، الذي كان عضواً في المجلس الوطني السوري الذي أُطلق من الدوحة عام 2011، اعترف علناً بأن منظمته تضم 2000 مقاتل في سوريا، وأنها تتعاون مع الجماعات متطرفة، مثل «جبهة النصرة».

إلا أن المجلة أبدت استغرابها لتوفر كل تلك المعلومات منذ 2013، عن حكيم دون أن تتحرك السلطات الفرنسية .

وختمت المجلة تقريرها مؤكدة أن حكيم لم يخف يوماً علاقاته ب«الإخوان».