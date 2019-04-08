شكرا لقرائتكم خبر عن «برج خليفة» ضمن وثائقي «ناطحات السحاب» على قناة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت قناة «ساينس شانيل» الخاصة بالعلوم والتابعة لشركة «ديسكفري كوميونيكيشنز» الأمريكية الدولية للإعلام والترفيه الواقعي، أنها بصدد بث فيلم وثائقي بعنوان «ناطحات السحاب: هندسة المستقبل» يصور إبداع التصميم لأطول المباني الشاهقة على الأرض، ويأتي ضمن إحدى حلقاته الست، «برج خليفة» الأطول في العالم. ويبرز الفيلم «برج خليفة» كما لم يشاهده العالم من قبل من حيث الإبداع في هندسته وتصميمه الخارجي والداخلي.
وكشفت القناة أن «الوثائقي» مؤلف من 6 حلقات، تعرض أولها في 24 إبريل/ نيسان الجاري، من إنتاج شركة «ويلدبير إينترتاينمنت» الأسترالية.
ويسلط الضوء على كيفية عمل الدول على طموحها بتحويل أفق مدنها إلى لوحات فنية ساحرة بواسطة الناطحات.
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