شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان وبرلمان المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

إنما يصنع المستقبل في الحاضر لبنة لبنة، وأملاً أملاً، ولا يعي هذا الوعي إلا عارف بالثقافة والسياسة والتنمية كصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، راعي مشروع الشارقة الحضاري، وهو المشروع المتكامل المتناسق المتسق مع بعضه بعضاً. اللافت في اشتغال الدكتور سلطان، أنه يُعنى بالعناوين العامة كما يعنى بالتفاصيل الدقيقة، ويخصص لفئات عمرية منسية عربياً، المسافة اللائقة من الاهتمام والتأييد والتشجيع، والكلام بالتحديد عن فئات الأطفال واليافعين والشباب.

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في الشارقة، عاصمة العرب الثقافية، افتتح صاحب السمو الحاكم، مقر البرلمان العربي للأطفال، وشهد جلسة البرلمان الذي يشير بيد قوية وقلب واثق، إلى غد العرب ومستقبل أوطانهم وأمتهم. هذا حدث عربي مهم؛ لأنه يكرس أهمية الإنسان العربي باعتباره الثروة الكبرى التي لا تقارن بغيرها؛ الإنسان باعتباره الوسيلة والغاية والمعنى والعنوان.. الإنسان منذ الطفولة إلى مختلف مراحل العمر، أما التأسيس الحقيقي فإنما من الطفل ومعه وبه، فأطفال اليوم كما ذهب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان، هم رجال ونساء المستقبل، ونحن في الوطن العربي نريد مستقبلاً مفارقاً مغايراً؛ مستقبلاً من الحرية والمسؤولية والحوار. هذا البرلمان مدرسة ينسج فيها مجتمع الأطفال العربي راياته العالية الغالية، عبر التأسيس للحرية مطوقة بالمسؤولية، وللحوار البناء المؤدي إلى النتائج الملائمة في أفق الحلم والطموح العربيين.

البرلمان العربي للأطفال يعد لجيل أقوى؛ جيل من القوة والحصانة والمنعة.

بمثل هذه المبادرة، تستطيع الأجيال العربية الطالعة أن تفكر بشكل أفضل، وأن تكون أقدر على الاختيار، وتحت قبة برلمانها، يتعود الأطفال العرب على احترام الرأي الآخر والنقيض في بيئة التعدد والاختلاف، وهل فكر الإرهاب والتعصب والتطرف إلا وليد أحادية الرأي والتفكير. البرلمان العربي للأطفال يُسهم قطعاً في تطويق ظاهرة الإرهاب وتيارات الظلام نحو القضاء عليها، فالمسألة تبدأ من فكرة الاحترام في كل الأحوال، وفي حالة الاختلاف خصوصاً.

والبرلمان العربي لن يعد لجيل متميز من البرلمانيين العرب فقط؛ بل من الناس العرب على وجه العموم، أما الكلمة الواجبة هنا، فإن الشارقة التي كانت عاصمة للثقافة العربية، وعاصمة للثقافة الإسلامية، وعاصمة سياحية، والتي نعيش اليوم فرح كونها عاصمة عالمية للكتاب؛ الشارقة التي تحقق كل ذلك، وأكثر منه باقتدار، استطاعت اليوم، عبر فكرة ومقر البرلمان العربي للأطفال، أن تتجاوز جملة من التحديات، ومنها تحدي قيام مدرسة عربية واحدة بمنهج واحد أو متقارب.

البرلمان العربي للأطفال مدرسة وجامعة وعالم من المعرفة والحياة، فالشكر أجزله إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يتقن التعامل مع الحاضر والمستقبل، مستفيداً من منظومة التجارب والخبرات، فيوجه البوصلة العربية إلى جهة الثقة والطمأنينة والنور.

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