لافروف يدعو لإغلاق «الركبان» وعودة النازحين إلى قراهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”، وكالات

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موقف موسكو الرافض للقرارات الأمريكية في القدس والجولان، داعياً الى العمل على إنهاء الاحتلال في الجولان، وإغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية وعودة عشرات الالاف من السوريين العالقين فيه الى بلداتهم وقراهم، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اتخذ قرار الاعتراف بضم «إسرائيل» لمرتفعات الجولان السوري المحتلة، بعد تلقيه درساً سريعاً في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس الأحد في عمّان، إن روسيا تشجع السلطات السورية على تهيئة الظروف لعودة اللاجئين عموماً ولاجئي مخيم الركبان، متحدثاً عن معلومات متوفرة لديه تشير إلى تهيئة 30 ألف موقع داخل الأراضي السورية بكامل البنية التحتية لعودة النازحين. وأكد لافروف التمسك بمخرجات حوارات «أستانا» لحل الأزمة في سوريا، وأشار إلى لقاء جديد مع أطراف أمريكية وأردنية بهذا الخصوص، مبيناً أن معلومات رشحها مراقبون أمميون تشير إلى رغبة 95% من قاطني المخيم بالعودة إلى سوريا. واتهم لافروف القوات الأمريكية بمنع محاولات اللاجئين في الركبان من مغادرة المخيم وقال «ندعو إلى وقف منع خروج النازحين والأوضاع داخله غير مقبولة ونحن على استعداد لمساعدتهم وتأمين خروجهم والأفضل التخلص من الاحتلال الأمريكي في هذه المنطقة». وشدد على خطورة ما يحدث جراء قرب مخيم الركبان من قاعدة النتف الأمريكية متهماً القوات الامريكية بالتعاون مع منظمات متطرفة للقيام بعمليات عسكرية. واعرب لافروف عن قلق موسكو من التطورات في القدس وقال إن موقف بلاده الدائم مع «حل الدولتين». وأضاف «إن القرارات الأمريكية في القدس والجولان غير شرعية ومدانة».

وأكد الصفدي، من جهته، أن الأردن لا يستطيع التعايش مع حرب مفتوحة في سوريا، مشيراً إلى أن الحل لن يتحقق دون توافق أمريكي روسي مدعوم من المجتمع الدولي.

وجدد الصفدي الحديث عن عدم معرفة الأردن تفاصيل «صفقة القرن» وما تقوله أمريكا فيها، وقال «موقفنا واضح هو إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة».

وأضاف «إعلان ضم الجولان سابقة تخرق موقف القانون الدولي ولا يمكن قبولها».

من جهة أخرى أوضح ترامب، أمام تجمع الائتلاف الجمهوري في لاس فيجاس، إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى «إسرائيل» وصهره جاريد كوشنر. وأضاف «قلت أيها الزملاء أسدوا لي معروفاً. حدثوني قليلاً عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية». ويطلب ترامب عادة إحاطته بالأمور بشكل سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات بشكل يتضمن بعض الخيال.

وأكد ترامب، أمس الأول، أنه اتخذ قراره بشكل سريع. وأضاف «نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة». ووقع ترامب في 25 مارس، على إعلان باعتراف الولايات بالجولان السورية المحتلة «أرضاً إسرائيلية» خلال زيارة رئيس وزراء الاحتلال الشهر الماضي إلى واشنطن، ولاقى قرار ترامب إدانة واستنكاراً شديدين على مستوى المنطقة.