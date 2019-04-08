شما بنت سلطان بن خليفة تؤكد أهمية الاستفادة من طاقة الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأردن :”الخليج 365”

شاركت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» « إيه جي إس»، والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 في منطقة البحر الميت في الأردن، الذي يجمع أكثر من 1000 شخصية من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من حوالي 50 دولة، لمناقشة مجموعة من أهم القضايا والتحديات العالمية مثل الثورة الصناعية الرابعة، والنماذج الاجتماعية والاقتصادية الجديدة الشاملة، والشفافية الحكومية، وأهداف الاستدامة العالمية، والإشراف البيئي.

وكان من بين المتحدثين الرئيسيين، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، التي ناقشت في كلمتها كيف يمكن لقادة المنطقة، التواصل مع جيل الشباب لإطلاق حوار بنّاء حول مستقبل النظم الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال مشاركتها في جلسة نقاش بعنوان « إعادة تنظيم مناخ الأعمال في الشرق الأوسط»، قالت الشيخة شما: «إن تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم الهائلة، أمر في غاية الأهمية ينبغي تبنّيه من كافة الدول في المنطقة، لأن إبعاد الشباب عن دائرة النمو والتأثير سيكون له انعكاسات قصيرة وطويلة الأجل على المجتمعات ككل».

وأضافت: «من خلال شبابنا، نولد أفكاراً ومفاهيم جديدة، ونطوّر ابتكارات رائدة تتصدى لقضايا عدة، مثل التغير المناخي وتأثيره على البيئة وغيرها من المجالات التي تسعى مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية «إيه جي إس» لإيجاد حلول مبتكرة لها».

وشرحت الشيخة شما، كيفية قيام دولة الإمارات بتشجيع الحوار بين القادة والشباب قائلة: «عبر إنشاء العديد من المنصات والمبادرات والمجالس، تمكنت الدولة من تعزيز الشعور بالمسؤولية بين شباب الوطن، ومكّنتهم من المشاركة في المناقشات حول المسائل المهمة التي سوف تؤثر عليهم في المستقبل».

وتستثمر الإمارات موارد مالية وبشرية كبيرة، في إنشاء كيانات مثل مجلس الإمارات للشباب، والهيئة الاتحادية للشباب، ومؤشر رفاهية وتنمية الشباب، وكلها تساهم في دعم وتمكين حاضر ومستقبل شباب الوطن.

وأضافت الشيخة شما: «إن وجهات نظر الشباب، لها أهمية حيوية لأنهم هم من سيصنعون المستقبل، ومن خلال دعم وتطوير الأجيال القادمة، سنكون في وضع أفضل لتحقيق أهدافنا العالمية المشتركة في مجالات التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة».

وتواصل الشيخة شما بنت سلطان، تقديم خبراتها ورؤيتها كرئيس مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، وهي مؤسسة تعمل بنشاط على التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتطوير وتقديم المشورة بشأن مشاريع الاستدامة.