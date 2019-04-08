حمدان بن محمد: محمد بن راشد علمنا أنه لا وجود لكلمة مستحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة تكامل نهج العمل الحكومي بين مختلف الجهات، ومواصلة العمل على خلق عقول قيادية مبدعة، قادرة على تجاوز التحديات ومواكبة تغيرات المستقبل، سعياً نحو ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشدد سموّه، على ضرورة تأهيل الكوادر والنخب من أبناء الدولة، لخلق جيل جديد من القيادات المؤهلة لتولي زمام القيادة، ومواصلة مسيرة الصدارة التي تسعى لها دبي، لضمان مستقبل مشرق ومستدام.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، صباح أمس، في ند الشبا، قيادات الصف الثاني في عدد من الجهات الحكومية بدبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموّ ولي عهد دبي، على متابعة العمل الحكومي، والتواصل مع قيادات الصف الثاني، وترسيخ نهج العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دبي الرائدة والسباقة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

وثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد، جهود قيادات الصف الثاني في ترجمة رؤية دبي واستراتيجيتها على الواقع، مؤكداً متابعته الدائمة لإسهاماتهم في تعزيز تنافسية دبي، ودفع عجلة التقدم، بما يخدم غاياتنا ورؤيتنا المستقبلية. مشدداً سموّه على ثقته بهم وبزملائهم في الحكومة، وعلى قدرتهم على حمل المسؤولية ومواكبة التطلعات والطموحات.

ووجه سموّه حديثه إلى قادة الصف الثاني قائلاً: «نحن فريق واحد، وأنا أحد أفراده، أفخر بكم وبزملائكم في كل الجهات، لدينا تحديات كثيرة، إلاّ أنني على ثقة بإمكانياتكم في تخطيها، فأنتم أملنا وقوتنا لتحقيق الصدارة ومواصلة مسيرة التميز والريادة، ليظل اسم الدولة وإمارة دبي، شامخاً في كل المحافل الدولية». وأضاف سموّه «علّمنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أنه لا وجود لكلمة مستحيل، وبتعاوننا معاً وبقلب واحد، سنصنع الإنجازات، وعلينا العمل بروح الفريق الواحد، وفق نهج تكاملي يتعدى الأطر المؤسسية، ويضع المصلحة العامة قبل كل شيء».

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من لقاءات أخرى تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي، وطرح المقترحات التطويرية والأفكار الخلاقة التي تعزز ريادة دبي وتنافسيتها على مختلف الصعد. (وام)