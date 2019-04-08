شكرا لقرائتكم خبر عن محطة آسيوية مهمة للوصل والعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ممثلا الإمارات في دوري أبطال آسيا، مباراتين مهمتين اليوم، عندما يستضيف الوصل فريق ذوب آهان الإيراني في الساعة السابعة والنصف مساء ضمن مواجهات المجموعة الأولى، في حين يحل العين ضيفاً على الدحيل الساعة السابعة و40 دقيقة مساء في المجموعة الثالثة.
ويبحث الوصل عن الفوز لتعويض خسارته في الجولة الأخيرة أمام الزوراء، بعدما كان فاز على النصر السعودي في الافتتاح ليصبح في رصيده ثلاث نقاط.
ويملك العين نقطة واحدة وهو بحاجة ماسة للخروج بنتيجة إيجابية.
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