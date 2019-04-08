شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة الصحراء».. منطقة إسكان للمواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: سومية سعد

أكد المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي في حوار مشترك، تحول مشروع زهرة الصحراء إلى منطقة إسكان مواطنين وبعناصر استدامة كثيرة وستكون نموذجاً حيث يجري حالياً الانتهاء من المواصفات الخاصة بالمنطقة لتكون جاهزة للأعوام القادمة.

وأشار إلى أن البلدية أنجزت 25 مشروعاً بقيمة إجمالية تفوق 1.2 مليار درهم خلال عام 2018 منها مشروع استاد آل مكتوم والذي انتهى بزمن قياسي. وأضاف أن البلدية تقوم بتنفيذ 4 مشاريع، منها مشروعان للبنية التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار درهم، في حين تمثل المشاريع الأربعة مجتمعة نقلة نوعية في مجال الاستدامة والحفاظ البيئي ودعم المجتمع.

وقال: «البوديوم» هو أحدث تصميم نحو الاستدامة وتعزيز النمو العقاري والاستثماري بالإمارة؛ حيث تم طرح مشروع لتطوير وتحسين اشتراطات الروديوم (ومن أهمها الاستعاضة عن طوابق السرداب تحت الأرض بطوابق فوق مستوى الأرض) وإلى نص الحوار:

* أين وصلتم في مدينة زهرة الصحراء؟

- مشروع زهرة الصحراء تم تحويله إلى منطقة إسكان مواطنين، وبعناصر استدامة كثيرة وستكون نموذجاً، وجارٍ الانتهاء حالياً من المواصفات الخاصة بالمنطقة لتكون جاهزة للأعوام القادمة، والذي يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة، والتي تضمن توفير الخيارات السكنية الملائمة التي تلبي احتياجات المواطنين وتكفل لأسرهم الاستقرار، مع استشراف الاحتياجات المستقبلية في سياق عملية التطوير المستمرة التي تهدف في مجملها إلى تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده.

* ما هي أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع العام الماضي؟

أنجزت البلدية 25 مشروعاً وبقيمة إجمالية تفوق 1.2 مليار درهم خلال عام 2018 منها مشروع استاد آل مكتوم والذي انتهى بزمن قياسي والانتهاء من بناء 234 فيلا في القوز الثانية وعود المطينة الأولى للمواطنين، وتم تسليم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مباني الخدمات الخاصة بها ومنها مباني لإسكان المسعفين وكوادرها الفنية وكذلك مبنى الدفاع المدني بدبي وتم إنجاز مركز حتا المجتمعي لهيئة تنمية المجتمع ومقصب الليسيلي و10 حدائق أحياء وساحات وكذلك مشروعات خدمية أخرى.

* ما هي المشروعات الجديدة التي تنفذها البلدية خلال العام الجاري؟

- عام 2019 سيكون حافلاً بإنجاز جميع المشاريع الحيوية بالإمارة ومنها مكتبة محمد بن راشد والتي بلغت تكلفتها أكثر من مليار درهم وكذلك مشروع الشندغة التاريخي وتطوير أسواق دبي التقليدية وساحات ملاعب بمناطق إسكان المواطنين وغيرها من مشاريع الدوائر الأخرى مثل المحكمة العمالية ومشاريع خدمية أخرى.

* يوجد لديكم مشروعات للبنية التحتية والاستدامة ما أهمها؟

- تقوم بلدية دبي بتنفيذ 4 مشاريع، منها مشروعان للبنية

التحتية بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار درهم، في حين تمثل المشاريع الأربعة مجتمعة، نقلة نوعية في مجال الاستدامة والحفاظ البيئي ودعم المجتمع وهي: النفق العميق لتصريف مياه الأمطار، ومركز معالجة النفايات، والقمر الاصطناعي البيئي، وأسواق دبي التقليدية، في أن تكون دبي من أكثر المدن استدامة على مستوى العالم عبر التخطيط السليم والتنفيذ الذكي والجهد المتواصل في مضمار التطوير وتبني الحلول الأكثر فاعلية.

* أعلنتم عن تصميم جديد للمباني يسمى البوديوم، ماذا عنه؟

- تماشياً مع توجهات حكومة دبي نحو الاستدامة وتعزيز النمو العقاري والاستثماري بالإمارة تم طرح مشروع لتطوير وتحسين اشتراطات الروديوم (ومن أهمها الاستعاضة عن طوابق السرداب تحت الأرض بطوابق فوق مستوى الأرض) ويهدف المشروع إلى:

تخفيض تكاليف البناء ومعدلات استهلاك الطاقة اللازمة للتهوية والإضاءة الصناعية لطوابق السرداب.

تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، والحد من الأخطار المستقبلية الناتجة عن وجود عدد كبير من طوابق السرداب تحت منسوب الأرض، وزيادة استفادة الملاك والمستثمرين اقتصادياً.

* تشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة التوطين في البلدية، فما الذي تقومون به لزيادة هذه النسبة؟

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- الدائرة وضعت الكثير من البرامج والخطط لزيادة نسبة التوطين، بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب المختلفة وتشجيع المواطنين على رفع مستوى التحصيل العلمي والمساواة في توفير فرص العمل للذكور مثل الإناث، الدائرة حريصة على دعم توجه حكومة الإمارات في جذب الكوادر الإماراتية الشابّة، لاسيّما مجالات الهندسة بجميع أفرعها، بالإضافة إلى علوم المختبرات والصحة والسلامة العامة والبيئة والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والطب البيطري، وتحرص الدائرة دائماً على المشاركة في معارض التوظيف المتنوعة لاستقطاب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، وتولي البلدية اهتماماً خاصاً بتأهيل الخريجين؛ حيث وضعنا لهم برنامجاً خاصاً بمجرد تخرجهم وتعيينهم بالبلدية مع الشركات العالمية الخاصة ولمدة تمتد من ستة أشهر إلى سنة قبل الانخراط في العمل بالبلدية واقتصرنا حالياً على التعيين للموظفين المواطنين، ولدينا برنامج طموح لابتعاث المواطنين خريجي الثانوية العامة كما أن الوظائف القيادية والإدارية بلغت نسبتها أكثر من 95%.

* ماذا عن شبكات الصرف الصحي، هل من خطة لتطويرها، وما الجديد بالنسبة لمعالجة النفايات؟

- تم اكتمال المرحلة الثانية من مشروع التوسعة بمحطة جبل علي قبل 3 أشهر من الموعد المحدد له، بعد ما يزيد على 10 ملايين ساعة عمل، ووصلت كلفة المشروع مليار درهم. يحقق المشروع هدف استدامة بيئة المدينة، لأنه يسهم في حماية بيئتها واستدامة مواردها الطبيعية، وسيتم تدشين مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات الأكبر والأحدث تكنولوجياً وهو تحويل النفايات إلى طاقة في النصف الثاني من 2019.

* ماذا عن القائمة التي أعدتها البلدية للتدقيق على الاستشاري والمقاول في مواقع الإنشاء؟

- تشمل البنود الرئيسية لقائمة التدقيق في عملية التفتيش الدوري على مواقع الإنشاء:

التراخيص والتصاريح والموافقات والوثائق الخاصة، تسوير وتنظيم الموقع، ومطابقة الأعمال المنفذة للمخططات المعتمدة وللشروط والمواصفات والأصول الهندسية، ومطابقة مواد البناء المستعملة للشروط والمواصفات، أعمال العزل الحراري ممارسة المهنة والإشراف الفعال، استمرارية تنفيذ الأعمال التدقيق على اشتراطات الأمن والسلامة بمواقع التشييد والبناء والهدم.

* ماذا عن خططكم في مجال الزراعة والتشجير؟

- قد يلاحظ البعض الزيادة النوعية للزراعة بالطرقات الرئيسية بالإمارة، وقد أعددنا خطة شاملة بزيادة الرقعة الخضراء بالإمارة وستكتمل خلال ثلاث سنوات القادمة، وقد أنهينا من زراعة أكثر من 1.7 مليون متر مربع في الفترة السابقة وستزيد بالسنوات القادمة.

* ما أهم المشاريع المقبلة في منطقة حتا؟

- بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، نفّذت بلدية دبي العديد من المشاريع والمبادرات النوعية، لتحقيق الأهداف الطموحة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وجارٍ العمل الآن بتأهيل القرية التراثية بالكامل، وستضاف إليها متاحف تحاكي حياة أهل حتا، إضافة إلى قرية تراثية متكاملة. وتعمل الدائرة على تنفيذ خطة «أكسجين حتا»، لزيادة جودة الهواء في المنطقة، ونشر البقعة الخضراء بزراعة مئة ألف من الأشجار المحلية، مثل السدر والسمر والنخيل خلال السنوات المقبلة، حيث تمت زراعة أكثر من 41 ألف شجرة حتى الآن و20 مقبرة إلى الآن سيتم فتحها للجمهور، إضافة إلى تطوير الواقع البيئي في المنطقة حتا، والذي يشمل تطوير الأودية.

* ما هي نسبة إنجاز مشروع القمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي؟

- يعدّ مشروع القمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي (DMSAT1) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، هو الأول من نوعه إقليمياً وهو مخصص لأغراض رصد بيئة الهواء والتغير المناخي، كما أنه من أحدث أجيال الأقمار الاصطناعية عمومًا. ويتم تنفيذ المشروع مع مركز محمد بن راشد للفضاء، مع توفير كافة الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة والمتوقع إطلاقه ووضعه في مداره نهاية العام.

وسيتيح القمر الاصطناعي الجديد الرصد الفضائي البيئي، وخصوصًا ما يتعلق بجودة الهواء الخارجي والتغيرات المناخية، إذ سيساعد القمر على تطوير خريطة جودة الهواء في الإمارة، ودراسة التغيرات الموسمية لمستويات ملوثات الهواء، وطبيعة تأثيراتها، وتحديد مصادرها، مع إمكانية تطوير خرائط التركيز وتوزيع الغازات الدفيئة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا. وستجرى أيضًا دراسة للتغيرات الموسمية للغازات الدفيئة ومراقبتها، إضافة إلى التعريف بمصادر الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتأثيراتها.

وسيسهم القمر في توفير البيانات اللازمة لاحتساب مؤشر «معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي»، وهو أحد مؤشرات «خطة دبي 2021». وستتيح دراسة التأثير البيئي ل«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050»، المساعدة على تحديد فعالية مخرجات تلك الاستراتيجيات، وكذلك دعم الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، من خلال توفير البيانات اللازمة للمساهمة في النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة.

ترشيد الاستهلاك

قال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي يعتبر ترشيد استهلاك الموارد البشرية، من أهم العناصر في الحفاظ على البيئة، ولذلك حرصت البلدية على تسجيل مشاركة فعالة في فعالية ساعة الأرض التي أقيمت مؤخراً لتعزيز سلوكيات الاستهلاك والترشيد بشكل يومي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة. تحرص بلدية دبي على تسجيل مشاركة فاعلة بمناسبة «ساعة الأرض» كل عام، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لجعل دبي واحدة من أنظف مدن العالم بيئيًا وأقلها من حيث البصمة الكربونية.