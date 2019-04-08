وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيره الروسى سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى ، الأحد، نظيره الروسى سيرجى لافروف، الذى يزور الأردن. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين أكدا حرص البلدين على إنجاز المزيد من الاتفاقات والبناء على الخطوات التى اتخذاها لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى والسياحي. كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إضافةً إلى المستجدات الإقليمية وفى مقدمتها التطورات المرتبطة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى والأزمة السورية والحرب على الإرهاب.

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