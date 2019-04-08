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السعودية تحذر مواطنيها في السودان

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وقالت السفارة في الخرطوم على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، إنها "تأمل من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان اخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات".

كما دعت السعوديين في السودان إلى "الحرص على حمل اثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك".

وتشهد السودان مظاهرات هي الأضخم التي تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

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ودعا تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة للتظاهر، في إطار ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير. 

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير، وأسفرت عن سقوط 32 قتيلا، حسب آخر إحصائية حكومية، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلا.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.

وأكد أن الحكومة لن تتغير بالمظاهرات، بل عبر صناديق الانتخابات.

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