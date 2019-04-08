القوات العراقية تقتل انتحاريين اثنين من "داعش" غربي الأنبار

الأنبار (العراق) / سليمان القبيسي / الخليج 365

قتلت القوات العراقية، الأحد، انتحاريين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء "عنه" غربي الأنبار (غرب)، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، للأناضول، إن "قوة من الجيش قتلت انتحاريين اثنين من داعش، يرتديان حزامين ناسفين، حاولا الاقتراب من نقطة عسكرية في قرية الصكرة شرقي مدينة عنه (190 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)".

وأضاف الدليمي أن "القوة تمكنت من تفجير الحزامين الناسفين دون وقوع خسائر بصفوف الجيش العراقي".

ولا يزال تنظيم "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.