إحباط تهريب 993 كيلوجرام حشيش في جازان ونجران

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن حرس الحدود اليوم الأحد عن إحباط محاولات لتهريب تسعمائة وثلاثة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، ويقبضون على المتورطين فيها وعددهم (17) شخصاً بمنطقتي (جازان ونجران)، وذلك حسبما ذكر حرس الحدود عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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