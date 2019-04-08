خادم_الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية الجابون

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الخليج - واس
استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي والفرنكفوني والجابونيين بالخارج بجمهورية الجابون عبدالرزاق جي كامبوقو، والوفد المرافق له.
ولدى وصول الوزير الجابوني، صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجابون، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتسلم معالي وزير الخارجية خلال اللقاء، رسالة خطية موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في وزارة الخارجية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير.
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