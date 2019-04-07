شكرا لقرائتكم خبر عن كشف هوية أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم على نقطة أبو حدرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة، عن هوية أحد الإرهابيين، المشاركين في الهجوم الإرهابي الفاشل على نقطة أمنية في أبو حدرية بالمنطقة الشرقية، وهو المطلوب ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، وفقاً لـ”إندبندنت عربية”.
يذكر أن 4 مطلوبين أمنياً، هاجموا عصر اليوم الأحد، نقطة أمنية في “أبو حدرية” شرق المملكة بالقنابل.
وتمكنت قوات الأمن من قتل اثنين بينهما المطلوب ماجد الفرج، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية، حيث حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد.
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