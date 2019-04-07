شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ بلجرشي بشأن رقصة «سوق السبت» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علق محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم على الأحداث التي شهدها افتتاح سوق السبت التاريخي بمنطقة الباحة، التي تسببت في إثارة موجة من الجدل، بعد مشهد قيام بعض الرجال والنساء بتقديم رقصات تراثية.
وقال أبو خشيم في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إن “ما حدث من تجاوز عصر اليوم من بعض المنظمين في سوق السبت أمر غير مقبول وسيتم معالجة الأمر”، مضيفاً: “أنه تقرر اختصار مثل هذه الفعالية على النساء فقط”.
وأضاف أبو خشيم أنه “قد تم إبلاغ المتعهد من قبلنا شخصياً للالتزام بالعادات والتقاليد والمحافظة على الخصوصية لمثل هذا الأمر”.
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