انقطاع كامل للكهرباء في أنحاء السودان

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، اليوم الأحد، انقطاع كامل للكهرباء في البلاد اليوم، ولم تقدم أي تفسيران، لكنها قالت في بيان «بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة تفاصيل أوفى لاحقا». و عقد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، اجتماعا في القيادة العامة مع قادة الجيش السوداني، الذين أكدوا له على حق الشعب في التعبير عن رأيه مشددين على ضرورة الاستماع لمطالهم المحتجين، فيما ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ أمس في الخرطوم إلى 6 قتلى.

وتوافد آلاف المتظاهرين، أمس، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في قلب الخرطوم، بجانب المعارضة التي وصل عدد من قيادتها إلى مقر القيادة العامة وانضموا للمتظاهرين. ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت

وتوافد آلاف المتظاهرين، أمس، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في قلب الخرطوم، بجانب المعارضة التي وصل عدد من قيادتها إلى مقر القيادة العامة وانضموا للمتظاهرين. Advertisements ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما. وألقى بعض المحتجين الحجارة على عناصر الشرطة، بينما تحرك العشرات من آليات شرطة مكافحة الشغب إلى المنطقة من أجل تفريق المتظاهرين. وأغلق الأمن السوداني مداخل رئيسية في شوارع العاصمة، وسمح بمرور قلة من العربات، كما تعامل الجيش بهدوء مع المحتجين الذين استقل بعضهم سيارات خاصة، ورفعوا علم السودان مرددين النشيد الوطني. اقرأ أيضًا: البشير يعقد اجتماعا مع قادة الجيش السوداني

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