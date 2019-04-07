هاتف هواوي P30 Pro يحصد جائزة «TIPA» العالمية لعام 2019

أعلنت مجموعة هواوي عن منح الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA) هاتف هواوي P30 Pro جائزة "أفضل هاتف ذكي للتصوير الفوتوغرافي للعام الثالث على التوالي لسلسلة P من هواوي.

وأشاد العديد من ممثلي الجهات الإعلامية العالمية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي بهواوي P30 Pro، حيث أنهم صنفوه خارج منافسة الهواتف الذكية تباعًا لما يحمله من مواصفات تجعله بعيدًا عن الاختبارات والمقارنة بغيره من الهواتف. تشمل نظام كاميرا لايكا رباعية العدسات في هواوي P30 Pro على مستشعر الصورة المبتكر HUAWEI SuperSpectrum بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جدًا بدقة 20 ميجابكسل، بجانب عدسة كاميرا SuperZoom التي تقدم قدرة تقريب عالية الوضوح تظهر لأول مرة في الهواتف الذكية.

أما الكاميرا الجديدة تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، والتي تسمى (Time of Flight) أو اختصارًا «ToF»، فالكاميرا تلتقط عمق أكثر في الصورة للوصول إلى تأثير بوكيه أفضل. فبعمل هذه الكاميرات الأربعة، ينتج نظام تحديد الألوان صور غنية بالتفاصيل ويقدم بعد جمالي في أية ظروف إضاءة.

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وعلقت الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA) قائلة "يظهر هواوي P30 Pro أداء قويا في التصوير أثناء الإضاءة الخافتة ويقدم العديد من خيارات البعد البؤري، يتميز هواوي P30 Pro بكاميرا رباعية العدسات تقدم العديد من خيارات التصوير. حيث أن الكاميرا الرئيسية تأتي بمستشعر 40 1/1.7 ميجابكسل لإنتاج صور بحجم 10 ميجابكسل.

أما عدسة التثبيت البصري تأتي بحجم 27 مم للبعد البؤري وبفتحة عدسة حتى قياس f/1.6، هذا بجانب عدسة تأتي بدقة 20 ميجابكسل بحجم 16مم لتقدم خيارات تصوير لزوايا فائقة العرض، وتقدم عدسة Telephoto بتصميم Periscope إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، أما الكاميرا الرابعة تأتي من نوع PDAF “Time of Flight” لتقدم مستشعر التركيز التلقائي.

يستطيع هواوي P30 Pro أن يغطي نطاقا كبيرا من الصور، حيث يرجع الفضل لخوارزمية “Super-Resolution” التي تجمع العديد من صور RAW في صورة واحدة عالية الوضوح، ثم يتم قصها لتقديم تأثير التقريب حتى 50 مرة، كما أن قدرات التصوير في ظروف إضاءة خافتة تعد من المزايا الرائعة في الهاتف، مع التصوير بدقة ISO 409,600 التي تلتقط صور واضحة حتى في الظلام، وهذا ما يزعم أن عدسة كاميرا الهاتف تستشعر الضوء بأكثر من 40% مقارنة بمستشعر الألوان RGB، وبهذا يقدم هواوي P30 Pro أفضل أداء تصوير في ظل الإضاءة الخافتة حتى الآن مقارنة بأية من الهواتف الذكية الموجودة حاليًا".