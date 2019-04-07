شكرا لقرائتكم طهران تحذر واشنطن من "مستنقع" إذا اعتبرت "الحرس الثوري" إرهابياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - رويترز – | منذ ساعة في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 19:05

حذرت طهران واشنطن من "جرّها إلى مستنقع"، إذا صنّفت "الحرس الثوري" الإيراني منظمة إرهابية، مهددة بأن الجيش الأميركي "لن ينعم بالهدوء" في غرب آسيا.



جاء ذلك بعدما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستعلن غداً الاثنين إدراج "الحرس الثوري" على لائحة "المنظمات الإرهابية". وستكون تلك أول مرة تصنّف فيها واشنطن رسمياً جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر": "أنصار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو الذين يسعون منذ وقت طويل إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، يدركون تماماً عواقب ذلك على القوات الأميركية في المنطقة. هم يسعون إلى جرّ أميركا إلى مستنقع بالنيابة عنه".

أما قائد "الحرس" الجنرال محمد علي جعفري فقال: "بهذه الحماقة لن ينعم الجيش وقوات الأمن الأميركية بعد الآن بالهدوء السائد في غرب آسيا".

في الوقت ذاته، تعهد 255 نائباً إيرانياً "الردّ بالمثل على أي إجراء يُتخذ ضد هذه القوة". ووَرَدَ في بيان أصدروه: "سيندم زعماء أميركا الذي يصنعون الإرهابيين ويساندونهم في منطقة (الشرق الأوسط)، على هذا التصرّف غير الملائم والأخرق".

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وشدد مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، على أن مواطنيه "يدافعون عن الحرس الثوري بصلابة واقتدار"، فيما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه إعداد "مشروع قرار معجّل جداً لمواجهة القرار الأميركي".

وحذر واشنطن من ارتكاب "خطأ فادح"، مشدداً على أن "الحرس الثوري أدى دوراً فاعلاً في مكافحة الإرهاب" في المنطقة. وأضاف: "من حق إيران أن تدرج الجيش الأميركي على لائحة الإرهاب".

على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السدود في محافظة خوزستان (جنوب غرب) "أنقذت أرواح كثيرين" من الفيضانات التي تجتاح المحافظة والبلاد، موقعة عشرات القتلى وفق حصيلة رسمية.

لكن النائب عن المحافظة سهراب كيلاني اعتبر أن تفاقم أزمة الفيضانات في خوزستان سببه "سوء إدارة السدود، وتقاعس وزارة الطاقة التي كان عليها أن تتخذ تدابير ضرورية لمنع حصول الكارثة". وسأل: "لماذا لم تتخذ لجنة إدارة الأزمات الإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار والوقاية من الأزمة"؟

أما رئيس الأركان الجنرال محمد باقري فلفت إلى أن "خوزستان تستحق انتباهاً على مستوى العاصمة، لأن الأمن الوطني للبلاد مترابط بقوة بأمن هذه المحافظة". وتابع: "تدرك القوات المسلحة أن خوزستان ليست محافظة عادية، بل حيوية، ويجب إعطاءها الأولوية، سواء في ظلّ ظروف عادية أو بعد الفيضانات التي ضربتها".