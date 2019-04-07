شكرا لقرائتكم سفارة الإمارات في المملكة تنظم معرض عام التسامح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 18:23

نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة في المملكة، "معرض عام التسامح"، بحضور السفير الإماراتي لدى الرياض الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبمشاركة كبار المسؤولين ورواد الثقافة والمعرفة في البلدين، وذلك في فندق قصر الثقافة بالرياض.



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وشهدت الفعالية حلقة نقاش تناولت قيم التسامح ودورها في تعزيز العلاقات بين المجتمعات الإنسانية كافة، إضافة إلى أهمية تطوير البرامج الهدافة إلى تعزيز الحراك الثقافي، ودور الاقتصاد وقطاعات الأعمال في تشجيع وتمكين ودعم الثقافة، مع التأكيد على الدور الفاعل للابتكار والتقنية في دعم المشهد الثقافي.

وأكد السفير آل نهيان، أن الحراك الثقافي والمعرفي النوعي، الذي تشهده حالياً المملكة والإمارات هي "رسالة تسامح مشتركة، من البلدين الشقيقين، وجهتها المستقبل، وساحتها العالم، وهويتها الإنسان في كل مكان".

وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده على استضافة مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد الإنسانية، عادًّا الثقافة اليوم أداة لمد جسور التنمية والتواصل.

يذكر أن المعرض الذي تقيمه سفارة الإمارات وعلى مدار يومين، شهد إقامة معرض فني بعنوان "مشروع سجادة السلام"، عرض من خلاله العديد من الصور والسجاد التي تحوي نقوش تاريخية وتعبيرية لثقافة التسامح.