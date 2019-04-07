شكرا لقرائتكم حزب العمال يشكو ماي حول «بريكزيت»: لم تتزحزح قيد أنملة عن خطوطها الحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز - | منذ ساعتين في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 19:03

شكت شامي تشاكرابارتي، أبرز مسؤولي السياسات القانونية في حزب العمال المعارض، من أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تتزحزح «قيد أنملة» عن خطوطها الحمر في شأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



وقالت: «انطباعنا حتى الآن هو أن السيدة ماي لم تتزحزح قيد أنملة عن خطوطها الحمر. من حيث المضمون، لا يوجد مثقال ذرة من الحركة حتى الآن من الحكومة. صعب تخيّل أننا سنحقق تقدماً جدياً الآن، من دون انتخابات عامة أو (تنظيم) استفتاء ثانٍ على أيّ اتفاق يمكنها تمريره في البرلمان».

أما جيكوب ريس-موغ، وهو نائب بارز عن حزب المحافظين مناهض للاتحاد، فطالب بأن تكون بريطانيا «الأصعب مراساً» إذا بقيت في الاتحاد الأوروبي بعد 12 الشهر الجاري. وأضاف: «عندما يُطرح إطار العمل المالي لسنوات وإذا كنا لا نزال في الاتحاد، هذه فرصتنا التي لا تأتي إلا مرة كل 7 سنوات للتصويت برفض الموازنة».