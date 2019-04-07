شكرا لقرائتكم مقتل شرطي وسائق بهجوم مسلّح في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 19:02

قُتل شرطي مصري وسائق صباح اليوم الأحد في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة في هجوم بالرصاص استهدف سيارة شرطة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وقضائية وكالة "فرانس برس".



وأكدت المصادر أن نقيباً وسائق حافلة صغيرة كانت تقله مع شرطيين آخرين قتلا "في هجوم بالرصاص" استهدف الحافلة التي كانت تقوم بـ"دورية عادية" في منطقة النزهة الجديدة في ضاحية مصر الجديدة. ولم توضح المصادر تفاصيل أو دوافع الهجوم الذي أسفر كذلك عن اصابة شرطيين اثنين كانا يستقلان الحافلة ذاتها. وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور قواته بالبحث عن الجناة وتحديد دوافعهم. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن بدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

ومنذ اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي من قبل الجيش عام 2013، تستهدف مجموعات متطرفة بانتظام قوات الأمن في شمال سيناء، ونادراً ما تقع هجمات في القاهرة. وقتل مئات من رجال الشرطة في الاعتداءات في شمال شيناء، حيث يقوم الجيش بعملية عسكرية واسعة النطاق منذ شباط (فبراير) 2018 تستهدف "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش". وبحسب السلطات، قتل حوالي 600 ارهابياً مفترضاً و40 جندياً على الأقل منذ بدء العملية.