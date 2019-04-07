شكرا لقرائتكم السفير الفرنسي: المقابل لمساعدة لبنان​ تحقيق الإصلاحات الجذرية​ في الكهرباء وقطاعات أخرى ...والمجتمع الدولي وفرنسا ينتظرانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت -"الحياة" | منذ 8 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 17:23

​ شدد السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه على أن "التعاون مع لبنان في المجال الأمني يندرج في الإطار الأوسع لمساعدة لبنان في مسألة النازحين في مؤتمر بروكسل 2، وفي التطور الاقتصادي في مؤتمر "سيدر". وهذه المساعدة لا تأتي من دون مقابل، وهو بحد ذاته في مصلحة لبنان، وهو تحقيق الاصلاحات الجذرية والتي ينتظرها المجتمع الدولي وفرنسا ولا سيما في قطاع الكهرباء والقطاعات الاخرى".



وحيا السفير الفرنسي "القوى المسلحة اللبنانية وسائر الاجهزة الامنية، ونموذج القوى المسلحة اللبنانية أبرز دليل إلى ان مثل هكذا جهود لا تذهب سدى"، مشددا على أن "التفاني اليومي لهذه القوى وحرفيتها، يشكلان ضمانة ليس فقط لاستقرار البلاد، بل ايضا لأمننا نحن. وهذه القوى، بالتعاون مع سائر الاجهزة الامنية، تتيح لنا ان نأمل بمستقبل افضل".

كلام فوشيه جاء خلال كلمة ألقاها في الاحتفال السنوي الذي أقامته "جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان" Légion d'honneur، تكريما للمحاربين القدامى في الجيش الفرنسي، اللبنانيين والفرنسيين، المقيمين في لبنان.

وتابع: "ذكرى الذين سقطوا في ساحات الشرف تلزمنا على الثبات في التزاماتنا. وفرنسا بقيت على الدوام وفية للبنان، في الظروف السعيدة كما في في احلك مراحل تاريخه. وطوال 41 سنة وحتى اليوم، لا تزال فرنسا تساهم من دون انقطاع في مهمة "يونيفيل". وهي من اكثر المساهمات الفرنسية اهمية في الخارج بوجود 700 فرنسي. وهناك بالتالي اكثر من 35000 عسكري فرنسي عملوا ضمن القبعات الزرق في لبنان منذ العام 2006. هذه علامة قوية لمدى الاهتمام الذي نحمله لاستقرار لبنان وأمنه. ومنذ عودة السلام اليه، جهودنا كانت على قدر التضحيات التي بذلت اثناء فترة الحرب.

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أضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت فرنسا بحوالى نصف مليار دولار لمصلحة دعم تثبيت الأمن في لبنان، ونحن نساهم يوميا في دعم القيمة العملانية للجيش اللبناني. وعلى صعيد آخر نسعى بكل ما أوتينا من جهد، لوضع توصيات "مؤتمر روما" في آذار من العام 2018 موضع التنفيذ، ونجري لأجل ذلك محادثات معمقة مع المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين في القوى المسلحة اللبنانية من أجل تأمين العتاد البحري والجوي الذي يتيح لها مواجهة التحديات الامنية والتمتع بقدرة التحرك في البحر، وفتحنا في هذا الاطار خطا تمويليا بقيمة 400 مليون يورو".

وقال فوشيه: "في المحصلة، هذا التعاون لا يسري فحسب بل يتسارع. في العام 2018، وتنفيذا لالتزامات فرنسا في مؤتمر "روما 2"، عمدنا الى مضاعفة تعاوننا بنسبة 15%، وهي النسبة الاكثر اهمية بين سائر دول حوض البحر الابيض المتوسط، اضافة الى 45 مليون يورو كهبة مخصصة للتجهيزات. وهذا التعاون في المجال الامني يندرج في الاطار الاوسع لمساعدة لبنان في مسألة النازحين، مؤتمر "بروكسل 2"، وفي التطور الاقتصادي في مؤتمر "سيدر". وهذه المساعدة لا تأتي من دون مقابل، هو بحد ذاته في مصلحة لبنان وهو تحقيق الاصلاحات الجذرية التي ينتظرها المجتمع الدولي وفرنسا، ولا سيما في قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى. والحكومة اللبنانية هي حكومة "الى العمل"، والطارىء يستدعي وضع الالتزامات موضع التنفيذ".

وتابع: "إن نموذج القوى المسلحة اللبنانية ابرز دليل إلى ان مثل هكذا جهود لا تذهب سدى. التفاني اليومي للقوى وحرفيتها، يشكلان ضمانة ليس فقط لاستقرار البلاد، بل ايضا لأمننا نحن. هذه القوى، بالتعاون مع سائر الاجهزة الامنية، تتيح لنا ان نأمل بمستقبل افضل. وإن عمل هذه القوى في سبيل توطيد السلام والأمن، أتاح العمل من اجل نهضة لبنان. وأرغب بأن أكرر تقديري لعمل صاحب المعالي، الوزير السابق، الاستاذ ميشال اده، في سبيل لبنان وكذلك لدعمه الكبير للمحاربين القدامى".

وختم فوشيه: "ايها الاصدقاء، ان فرنسا لا تنسى، وهي ستبقى وفية. ونموذج القوى المسلحة اللبنانية ورابطتكم يدفعها لمواصلة التزامها، وللشهادة بافتخار امام العالم، بمدى قوة الصداقة اللبنانية - الفرنسية".