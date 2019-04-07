شكرا لقرائتكم الحريري لحل توافقي لتلزيم الكهرباء بإشراك البنك الدولي: "متفائل وآمل أن تحذو دول خليجية حذو السعودية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 22:48

تترقب الأوساط السياسية اللبنانية ما سينجم عن الاتصالات الجارية بعيدا من الأضواء في شأن التوصل إلى صيغة توافقية لمعالجة التباينات حول عدد من النقاط المتعلقة بخطة تأهيل قطاع الكهرباء التي تعرض على مجلس الوزراء غداً الإثنين، بعدما أنهت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة مناقشتها على مدى 5 اجتماعات عقدتها واستمعت خلالها إلى ملاحظات عدد من الفرقاء، فأخذت ببعضها وتركت الباقي لمجلس الوزراء كي يحسم الموقف منها.



وأبرز نقطتين خلافيتين هما حصر تلزيم الخطة بهيئة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، أم إيكال مهمة إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية نفسها توخيا للعجلة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم. وأوضحت مصادر وزارية معنية بمناقشة الخطة ل"الحياة" أنه فيما ترى وزيرة الطاقة ندى بستاني (ويؤيدها في ذلك وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون) وفق نص الخطة التي اقترحتها أن تتولى اللجنة الوزارية الدور الرئيسي في التدقيق في عروض الشركات وألا يتم حصر الأمر بهيئة إدارة المناقصات نظرا إلى أن الأمر يأخذ وقتا طويلا، ترى قوى أخرى أبرزها وزراء حزب "القوات اللبنانية" وحركة "أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله"، إيكال الأمر وفق القوانين المرعية إلى هيئة إدارة المناقصات، للشفافية، وللحؤول دون أي تأويلات حول اختيار الشركة أو الشركات التي ستتولى التنفيذ.

وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" أن الاتصالات الجارية من أجل الحل التوافقي لهاتين النقطتين يقضي باعتماد صيغة مركبة لاستدراج عروض تلزيم الشركات تنفيذ الخطة هي أن يتم فض عروض الشركات في اجتماعات مشتركة بين اللجنة الوزارية وهيئة إدارة المناقصات في حضور خبراء البنك الدولي الذي شارك مستشاروه الخبراء في قطاع الكهرباء في اجتماعات اللجنة الوزارية التي ترأس الحريري اجتماعاتها الخمسة، بما يضمن الرقابة الدولية أيضا من جهة شريكة في مؤتمر "سيدر". ولفتت المصادر إلى أن البنك الدولي شريك أساسا في تمويل جزء من خطة الكهرباء.

أما في شأن تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء، التي تصر الدول المانحة على إنجازها، فإن مصادر معنية بالخطة الحكومية قالت ل"الحياة" إن الوزيرة بستاني (ويؤيدها وزراء "التيار الحر") سبق أن أبلغت منسق مؤتمر "سيدر" الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكين، أن هذا تعيين الهيئة الناظمة يحتاج إلى تعديل القانون المتعلقة بإنشائها. وأوضحت المصادر ل"الحياة" أن بستاني تستند إلى قانون صادر عام 2011 (يحمل الرقم 181 ) ينص على تعديل القانون الرقم 426 الصادر عام 2002 ، قبل إجراء التعيينات فيها وفي مجلس الإدارة. ويحتاج الأمر إلى مخرج من هذا الخلاف، خصوصا أن "القوات" و"الاشتراكي" و"أمل" و"حزب الله" سبق أن أصروا على هذه التعيينات لأنها لا تترك الصلاحيات المطلقة في إدارة القطاع الذي ترهل وتهاوى في السنوات الماضية، في يد الوزير وحده. وقد تسببت الملاحظات في هذا حولها وفي شأن غيرها من النقاط بسجال بلغ درجة عالية من الحدة في الأسبوعين الماضيين بين "التيار الحر" و"القوات". وفي معلومات مصادر رسمية أنه يفترض بجلسة مجلس الوزراء الإثنين أن تتوصل إلى توافق إما على التعيينات، على أن يعدل القانون لاحقا في المجلس النيابي، أو على تأجيل البت فيها إلى أن يعدل القانون سريعا في البرلمان بالنسبة إلى الهيئة الناظمة، والاكتفاء بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء. لكن عدم تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء كان تسبب بخيبة عند السفير دوكين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان الشهر الماضي، نتيجة لقائه الوزيرة بستاني.

ويتولى الحريري السعي نحو المخارج بالنسبة إلى النقطتين العالقتين، خصوصا أنه كانت له مواقف توفيقية في اجتماعات اللجنة الوزارية.

الحريري والتفاؤل

وأمس أبدى الرئيس الحريري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، متوقعا أن يشهد البلد نموا وانتعاشا، ولا سيما على الصعيد السياحي، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملا أن تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى حذوها، في المستقبل القريب.

وكان الحريري يتحدث خلال استقباله عصر أمس وفدا من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، مهنئا إياه بالسلامة، بعد عملية القسطرة القلبية التي خضع لها.

Advertisements

وأعلن الرئيس الحريري أمام الوفد، أن "الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريبا ستكون تقشفية، بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب" ، مؤكدا أن "حكومة إلى العمل" ستنكب على العمل من أجل النهوض بالاقتصاد ككل، "وأولى الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر بجسد الاقتصاد الوطني".

ونوه الرئيس الحريري أمام الحاضرين بدور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في توجيه المسلمين في لبنان لما فيه خيرهم وخير بلدهم، تحت مظلة دار الفتوى، مشددا على الدور الأساسي للمجلس في نبذ التطرف وتكريس الاعتدال، الذي يشكل الركيزة الأولى التي يقوم عليها البلد.

وأكد على أهمية القيام بالإصلاحات الحقيقية اللازمة داخل مؤسسات الطائفة السنية من جهة، وتوفير كل الدعم لها من جهة أخرى، لكي تتمكن من القيام بواجبها الوطني عموما للنهوض بالمجتمع ككل.

جعجع يأسف لعقد بالتراضي

وتخضع القضايا المالية التي تطرح على مجلس الوزراء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، للتدقيق من هذا الفريق أو ذاك نظرا إلى الحاجة إلى التقشف المالي، الذي دفع وزير المال علي حسن خليل إلى اقتراح تقليص مبالغ مخصصة للسفر للوزراء والمدراء في الموازنة التي سيرفعها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من إقرار خطة الكهرباء باعتبار أن هذين العنوانين هما الاختباران الملزمان للبنان في الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة منه في إطار "سيدر"، كشرط لتقديم المساعدات الاستثمارية الخارجية سواء كانت قروضا ميسرة، أم هبات. كما أن الوزير خليل اقترح خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، وكذلك رواتب النواب والوزراء السابقين، الأمر الذي لقي اعتراضا من نواب حاليين لا مداخيل لهم سوى من راتبهم. واعتبر أكثر من نائب أن هذا التدبير سيؤدي إلى حصر النيابة بالمتمولين القادرين عن الاستغناء عن راتب النيابة. وذكر أكثر من نائب ل"الحياة" أنهم سيقترحون إلغاء تعويضات النواب السابقين أو خفضها في شكل كبير بدلا من خفض رواتب النواب الحاليين

وفي سياق التدقيق في الإنفاق المالي انتقد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أحد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قائلا: “من المؤسف حقاً أنه بعد كل التصاريح والمواقف التي نسمعها يومياً من الأحزاب اللبنانية كافة والمسؤولين الرسميين عن محاربة الفساد، أن تقوم أكثرية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالموافقة على اتفاق بالتراضي بين وزارة السياحة وشركة خاصة للترويج السياحي في لبنان تفوق قيمته مليوني دولار اميركي”.

ولفت في اتصال مع موقع "القوّات" الالكتروني إلى أنه “كان من البديهي ان ترفض أكثرية في مجلس الوزراء اي عقد بالتراضي وأن تطلب تحويله الى إدارة المناقصات. فاي رسالة يوجهها لبنان الى المجتمع الدولي والدول المانحة بموافقة مجلس وزرائه على عقود بالتراضي بهذا الحجم؟".

وأضاف: "كان من الأجدى بالكتل الوزارية المعنية أن تلتزم بالحد الأدنى مما تقوله كل يوم عن محاربة الفساد بدل التصرف بشكل معاكس تماماً. لذا تجاه هذا الواقع يجد “القوات” نفسه مع بعض الأحزاب الأخرى التي تنحو النحو ذاته ملتزما أكثر من أي وقت آخر بمحاربة الفساد في الدولة وبإقران القول بالفعل مهما كان الثمن غالياً".