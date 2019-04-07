شكرا لقرائتكم مطار طرابلس تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس، دينار (فرنسا)، القاهرة - رويترز، أ ف ب | منذ 22 ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 20:35

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم (السبت) أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل، مشيرة إلى أن تأمين مطار طرابلس يعتبر نقطة انطلاق للسيطرة على مواقع متقدمة.



وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق اليوم (السبت) المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية، وحظر تحليق طائرات حربية غرب البلاد على اعتبار أنها «منطقة عمليات عسكرية»، كما هدد الجيش الوطني بضرب أي مطار تقلع منه طائرات حربية غربي البلاد.

وأعلن الجيش الوطني الليبي تعرضه لغارة جوية على بعد 50 كيلومتراً من العاصمة الليبية طرابلس. ونددت قوات حفتر عبر مكتبها الإعلامي بـ«شدّة» بالغارة الجوية على منطقة العزيزية، من طائرة أقلعت من مصراتة (غرب)، علماً أن القوات المتمركزة في هذه المدينة موالية بغالبيتها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس.

دولياً، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم (السبت) أن المؤتمر الوطني المقرر في نيسان (أبريل) الجاري سينعقد على رغم التصعيد العسكري. وقال سلامة في مؤتمر صحافي في طرابلس: «نحن مصرون على عقد المؤتمر بين الأطراف الليبيين في ميعاده المقرر بين 14 و16 الجاري، إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على عدم عقده». ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع «خريطة طريق» لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وأضاف سلامة: «نريد أن نطمئن الليبيين إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية من دون اللجوء إلى التصعيد». وكرر سلامة دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى «خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية».

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وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا اليوم (السبت) على الضغط على المسؤولين الليبيين لتفادي التصعيد العسكري». وأضاف للصحافيين: «اتفقنا على ضرورة استخدام كل الاحتمالات المتاحة لنا لممارسة الضغوط على المسؤولين في ليبيا لتفادي أي تصعيد عسكري إضافي». وأكد بعد اجتماع وزاري أن كل دولة ستستخدم القنوات الخاصة بها، مضيفاً أن إيطاليا وفرنسا لهما اتصالات مباشرة مع ليبيا.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على معارضته «المواعيد المصطنعة» للتسوية في ليبيا، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الى هذا البلد الابقاء على «الموعد المحدد» لعقد المؤتمر الوطني على رغم التصعيد العسكري.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: «نحن مثل مصر، نأمل أن يقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم والبدء بحوار شامل من دون أي نوع من المواعيد المصطنعة التي يحاول البعض أن يفرضها عليهم من الخارج ومن دون دفعهم للاسراع رغماً عنهم».

ولم يوضح وزير الخارجية الروسي ما يعنيه بالمواعيد المصطنعة، لكنه كان يشير على الارجح الى المؤتمر الوطني الذي من المقرر عقده من أجل تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشدد لافروف، الذي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم (السبت) قبل محادثاته مع شكري، على أنه لا يريد أن يحمل طرفاً واحداً في ليبيا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. وقال: «لا يجب القاء اللوم على طرف واحد في ليبيا، وموسكو على اتصال مع كل الأطراف، لكنها لا تدعم أي طرف ضد آخر».