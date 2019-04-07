شكرا لقرائتكم باسيل: خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين التوطين وتهجير السكان الاصليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 23 ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 21:04

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل ان "العرقلة السياسية هي من أوقفت المحطات الكهربائية، معامل النفايات والمطامر". وقال: "يختبئون وراء اصبعهم ويمنعون عنا الإنماء الطبيعي والبديهي، ولكن نأمل ان نرى في بيروت عملا يوحدنا ويجمعنا ويجعلنا حقيقة نتشارك الحلوة والمرة".



وكان باسيل افتتح في جولته البيروتية اليوم (السبت)، مكتب بيروت الثانية لـ"التيار الوطني الحر" في شارع سامي الصلح- بدارو، في حضور النواب ادغار طرابلس، نقولا صحناوي والكسندر ماطوسيان، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، رئيس لجنة تجار بدارو جورج براكس، منسق التيار في بيروت الثانية ناجي الخال وأعضاء المجلس السياسي للتيار وحشد من الحزبيين. وتوجه الى الحضور بالقول: "بدارو هي بيروت الثانية، وأنتم تبرزون الصورة الجميلة لبيروت الثانية التي هي نصف عاصمتنا، والتي تمثل التعايش والتعاون بين اللبنانيين، وتمثل أيضا العودة إلى الجذور".

أضاف: "أنتم بدأتم طريقا لا يمكن فيه العودة إلى الوراء، ومثلما افتتحتم مكتبا في بدارو، يجب أن تذهبوا إلى كل مكان ضمن امكانياتكم. فيجب أن تحملوا رسالة التيار الجامع إلى اللبنانيين، وتجوبوا بها كل أحياء بيروت وأهلنا فيها، لنكون في قلب كل شارع في العاصمة، وفي قلب أبناء العاصمة، وليعرف الجميع بأننا اناس محبون". وقال: "نريد وحدة هذا البلد، ونريد ان نحافظ عليه بتكاتفنا مع بعضنا، ومهما اختلفنا في السياسة هذا غنى والمهم ألا نختلف على الثوابت وعلى المبادىء وعلى وحدتنا ووحدة العاصمة، فمهما فكرنا بتجزئتها انتخابيا وديموقراطيا، فهذا كله لنا حق به ولكن المهم هي انها عاصمة كل اللبنانيين".

وخلال جولته في دائرتي بيروت الأولى والثانية، شارك باسيل في غداء أقيم على شرفه، في حضور وزير العدل البير سرحان، النواب: طرابلسي، صحناوي، ماطوسيان، انطوان بانو، وهاغوب تريزيان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، عيتاني، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد جورج الياس، وحشد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والدينية ومسؤولين في التيار.

وألقى النائب طرابلسي اشار فيها الى أن "بدارو قدمت لنا الكثير من الأصوات خلال الإنتخابات. ونحن في عملنا السياسي هدفنا الانسان وخدمة كل الناس، ومكتب التيار مفتوح للجميع". وأثنى على باسيل "حامل هم الإقتصاد الى جانب الديبلوماسية والسياسة". كما اثنى على منطقة بدارو "النشيطة اقتصاديا". وأكد أن ما وعد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مكافحة الفساد "أمر جدي والأمور التي تحصل تبشر بالخير".

"مسؤولية التوازن"

أما باسيل فقال: "بيروت مثل لبنان واحدة موحدة، ويمكننا المطالبة بتقسيهما انتخابيا وبلديا واداريا، ومن حق الناس أن تفكر بأي خصوصية وتمايز، ولكن من واجبها أن تعيش ضمن الوحدة التي تتعززها أفكار جامعة ومنها الإنماء الجامع والمتوازن. وعندما يغيب التوازن تفكر الناس أكثر وأكثر باللامركزية المالية والإدارية، وهذه المسؤولية، مسؤولية التوازن، تعود للمحافظ ولرئيس البلدية، وان شاء الله نشهد مرحلة جديدة من العمل يشعر معها كل الناس بالإنماء في شكل متوازن وعادل".

أضاف: "اننا في التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، لدينا مسؤولية أكبر، خصوصا أن هناك 5 نواب من بيروت ضمن تكتلنا، وهذا يعود بالفضل إلى قانون الانتخاب النسبي الذي جعل تيارات وأحزابا تأخذ بعدها الوطني الحقيقي في كل مكان من لبنان لنعيش التنوع والخصوصية ضمن الوحدة، وهذه مسؤوليتنا كتكتل أن نعطي بيروت وهذا هو هدف الزيارة اليوم".

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وشدد على أن "الطرقات والمياه يجب أن تكون من البديهيات في بيروت، وهذه المدينة يجب أن تفكر بسكك الحديد وبالمترو والتراموي"، موضحا أن "مياه سدي جنة وبسري مخصصة لبيروت وليس لجبيل ولجزين، والسدود ليست مناطقية بل للبنان ككل". وقال: "لم يفكر أحد قبلا بهذه المشاريع البديهية التي ما إن طرحناها حتى لاقت معارضة سواء تحت ستار البيئة، فيفتئت أحدهم سياسيا على البيئة ليخرب ويعرقل من باب العرقلة السياسة وبعدها تسأل الناس أين العرقلة؟".

"لا يجب استبدال أهل المدينة بالوافدين"

ورأى ان "أبناء بيروت وأهلها غادروها بسبب الكلفة المرتفعة للسكن فيها، ونتيجة الحرب أيضا". وقال: "عندما طالبنا بتطبيق الميغاسنتر في الانتخابات، لم نطالب بها فقط للمناطق النائية والأطراف، إنما أيضا لأهل بيروت ليتمكن أهلها من الإنتخاب حيث هم. وكما تعلمون فإن أهل بيروت ينتشرون من الشمال إلى الجنوب، ونريدهم أن يشاركوا في الحياة السياسية من أي مكان يوجدون فيه، ويجب طرح سؤال: لما نسبة الإقتراع منخفضة في بيروت إلى هذا القدر الذي يفقد العاصمة روحها الجامعة؟".

وبعدما شدد على أنه "لا يجب استبدال أهل المدينة بالوافدين إليها"، قال: "خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين هو التوطين وتهجير السكان الاصليين، ولا حجة لعدم مواجهة هذه الظاهرة انسانيا ووطنيا". ولفت إلى "صلاحية بلدية بيروت والمحافظ، في منع المحلات المخالفة للقانون التي يديرها النازحون واللاجئون، وصلاحية البلدية هذه لا يمكن لأحد ان ينزعها لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة ولا وزير داخلية ولا أي مسؤول، ولكن عندما ترى الناس أن هناك مطرانية ومشيخة تريد تأجير أرضها ليسكن فيها النازحون فماذا سنقول للناس إذا، للذين يؤجرون أرضهم ومحلاتهم ويوظفون عمالة غير شرعية؟". واعتبر أن "ازدياد البطالة وتراجع الاقتصاد هو بسبب بعض المسؤولين الذي يمارسون صلاحيتهم للضغط على المحافظين والبلديات ليثبتوا هذا النزوح"، مشددا على "دور أهل المدينة في استرداد وظائفهم، وبدارو وبلديات كثيرة في لبنان هي المثل، وهكذا نحافظ على هويتنا ونعيش لبنانيتنا، ونستضيف ونستقبل ولكن لا نتخلى عن ذاتنا وهويتنا وأرضنا".

...ويعقوبيان ترد على دعوى باسيل بادّعاء

من جهة ثانية قدّم الوكيل القانوني للنائب بولا يعقوبيان المحامي لؤي غندور رداً على الدعوى المقامة ضدها من الوزير باسيل. ووضع مطالعة دستورية في مسألة تطرح للمرة الاولى على القضاء وهي الحصانة النيابية في الدعاوى المدنية، بعد ان حاول باسيل المساس بركائز النظام الديموقراطي لهذه الناحية.

واستهل غندور مطالعته بتوثيق زمني لواقع الفساد في لبنان وواقع قطاع الكهرباء وصفقات البواخر وملابساتها منذ العام ٢٠٠٩.

وتضمّن الرد ادعاءً مقابلاً من يعقوبيان بوجه باسيل طلبت بموجبه تعيين خبير للتدقيق في الوثائق المبرزة وتحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها بردّها الى الخزينة.