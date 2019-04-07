دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير LG المالي للربع الأول من 2019 يكشف عن إنخفاض في الأرباح ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير LG الأولي عن إيرادات الربع الأول من عام 2019 عن إنخفاض في أرباح الشركة عن الربع الأول من عام 2018، إلا أن الشركة الكورية أكدت على أن هذا الإنخفاض أقل من النتائج التي جاءت من Suwon.

بعد إعلان سامسونج مؤخراً عن نتائجها المالية في الربع الأول من 2019 والتي كشفت عن إنخفاض في المبيعات وأرباح الشركة، جاء تقرير LG المالي ليكشف أيضاً عن إنخفاض في أرباح الشركة في الربع الأول من 2019 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ويشير تقرير LG إلى أن إيرادات الشركة في الربع الأول من 2019 وصلت إلى 14.9 تريليون وون كوري، وهي أقل من العام الماضي الذي جاء بإيردادات 15.1 تريليون وون كوري، أي بإنخفاض بنسبة 1.4% في الإيرادات، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 18.8% .

Advertisements

يذكر أن LG كانت قد أعلنت في شهر يناير عن أرباح قياسية من أقسام الشركة، إلا أن الشركة لم تعرض تفاصيل عن إيرادات قسم الهاتف، ومن المتوقع أن تكشف الشركة في نهاية الشهر الجاري عن تفاصيل أكثر عن إيرادات قسم الهاتف خلال هذا الربع.

المصدر

هذا الموضوع تقرير LG المالي للربع الأول من 2019 يكشف عن إنخفاض في الأرباح ظهر على التقنية بلا حدود.