دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أهم ما كشفته سناب شات من مزايا جديدة في مؤتمر Snap Partner Summit

أقامت شركة سناب شات مؤخرًا أول قمة لها في لوس أنجلس Snap Partner Summit، حيث أعلنت فيه عن العديد من المميزات الجديدة التي ستأتي إلى منصتها الشهيرة خلال الفترة المقبلة.

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فمن ضمن ما كشفته سناب شات هي إطلاق منصة Snap Games، والتي توفر لمستخدمي التطبيق الناجح ممارسة العديد من الألعاب متعددة اللاعبين مع أصدقائهم، وذلك من داخل التطبيق نفسه.

وقالت Snap أنها ستطلق هذه المنصة مع 6 ألعاب جديدة كبداية، إحداها من تطوير شركة سناب شات، والألعاب الأخرى من تطوير شركات ألعاب فيديو معروفة.

3 مميزات جديدة لمستخدمي سناب شات خاصة بالتصوير alqiyady 1 3 مميزات جديدة لمستخدمي سناب شات خاصة بالتصوير

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وإلى جانب هذا، فقد كشفت سناب شات عن اعتزامها طرح المزيد من المسلسلات الحصرية من خلال تطبيقها، وذلك بعد دخولها هذا المجال خلال العام الماضي.

وستكون هذه المسلسلات الجديدة إنتاج شركة سناب شات، حيث سيتم عرضه بطريقة وضع الشاشة الكاملة العمودية، تمامًا كما يحدث في خاصية الستوريز.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت الشركة الشهيرة عن العديد من التحسينات التي تمت على أدوات التطوير الخاصة بها، والتي تسمح للمطورين بتضمين وظائف سناب شات في تطبيقاتهم.

ومن جانبه، فقد قال إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لسناب شات، أنه من خلال سناب شات، يمكن لأي شخص أن يكون حرًا وعلى طبيعته، مع أصدقائه الحقيقيين، مضيفًا أنه مع استخدامنا للإنترنت في حياتنا اليومية، يجب أن نجد طريقة لنكون أكثر أدمية.

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