العاهل السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الجابون تتعلق بالعلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية الجابون على بونغو أونديمبا تتعلق بالعلاقات الثنائية. وقد تسلم الرسالة وزير الخارجية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال لقاءه اليوم ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى والاندماج الإقليمى والفرنكفونى والجابونيين بالخارج بجمهورية الجابون عبدالرزاق جى كامبوقو والوفد المرافق له. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجابون إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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