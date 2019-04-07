شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر مخاطبا الشعب العراقى: حافظوا على عراق واحد أرضا وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا زعيم "التيار الصدرى" مقتدى الصدر الشعب العراقى إلى الحفاظ على بلدهم موحدة أرضا وشعبا، وخاطب الصدر الشعب العراقى قائلا :"حافظوا على عراقكم موحدا أرضا وشعبا".

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن الصدر قوله، فى تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، إن "الأقاليم إرادة شعب مظلوم يريد إنهاء معاناته"، مؤكدا أنها "ليست حلا".

وجاءت تصريحات الصدر بعد أيام من تصويت مجلس محافظة البصرة لصالح تحويلها إلى إقليم مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية فى بغداد.

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ووفقا لقانون تكوين الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، يتوجب تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل توقيع 2 بالمئة من إجمالى الناخبين فى البصرة.

وبعد تدقيق المفوضية فى الطلب، والتأكد من قانونيته، تشرع فى إجراء استفتاء فى المحافظة، ويكون ناجحا شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).