عودة التيار الكهربائي في السودان... والكشف عن سبب انقطاعه

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ووفقا لصحيفة "الشروق" السودانية، نجحت عمليات الصيانة في إصلاح العطل الطارئ وعودة التيار الكهربائي إلى العاصمة الخرطوم، فيما بدأ التيار بالعودة تدريجيا إلى باقي البلاد.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم شقلاوي، قد أعلن عن إطفاء جزئي بالشبكة القومية ظهر الأحد.
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وخرج آلاف السودانيين، أمس السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.
ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعياً.
ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
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