ليبيا... صحة الوفاق تعلن ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 24

طرابلس — سبوتنيك. وأفاد مالك مرسيك، الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم بطرابلس، التابع لوزارة الصحة لحكومة الوفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بوقوع "3 قتلى و37 جريحا خلال اشتباكات طرابلس حصيلة اليوم".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حصيلة الاشتباكات منذ شن الحملة العسكرية للجيش الوطني الليبي الخميس الماضي قد وصلت إلى 21 قتيلا.

وأكد مرسيك أن هناك صعوبة في إيجاد ممرات آمنة للعالقين، مضيفا، "نحن نحاول منذ ساعات صباح اليوم إخراج العالقين في أماكن الاشتباكات في وادي الربيع وطريق المطار وعين زارة جنوبي طرابلس".

ولم تستجب الأطراف المتحاربة لهدنة إنسانية دعت إليها الأمم المتحدة في مناطق وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية بين الساعتين الرابعة والسادسة.

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وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الحالي في مدينة غدامس، غربي ليبيا.